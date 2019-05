24.5., Lachnacht in Mosbach

× 1 von 56 Erweitern IMG_3369.JPG www.moritz.de × 2 von 56 Erweitern IMG_3371.JPG www.moritz.de × 3 von 56 Erweitern IMG_3372.JPG www.moritz.de × 4 von 56 Erweitern IMG_3375.JPG www.moritz.de × 5 von 56 Erweitern IMG_3377.JPG www.moritz.de × 6 von 56 Erweitern IMG_3381.JPG www.moritz.de × 7 von 56 Erweitern IMG_3383.JPG www.moritz.de × 8 von 56 Erweitern IMG_3386.JPG www.moritz.de × 9 von 56 Erweitern IMG_20190524_200519.JPG www.moritz.de × 10 von 56 Erweitern IMG_20190524_200523.JPG www.moritz.de × 11 von 56 Erweitern IMG_3389.JPG www.moritz.de × 12 von 56 Erweitern IMG_20190524_201540.JPG www.moritz.de × 13 von 56 Erweitern IMG_20190524_201728.JPG www.moritz.de × 14 von 56 Erweitern IMG_20190524_201731.JPG www.moritz.de × 15 von 56 Erweitern IMG_20190524_202115.JPG www.moritz.de × 16 von 56 Erweitern IMG_20190524_202118.JPG www.moritz.de × 17 von 56 Erweitern IMG_20190524_202119.JPG www.moritz.de × 18 von 56 Erweitern IMG_20190524_204521.JPG www.moritz.de × 19 von 56 Erweitern IMG_20190524_204522.JPG www.moritz.de × 20 von 56 Erweitern IMG_20190524_204523.JPG www.moritz.de × 21 von 56 Erweitern IMG_3390.JPG www.moritz.de × 22 von 56 Erweitern IMG_3392.JPG www.moritz.de × 23 von 56 Erweitern IMG_3394.JPG www.moritz.de × 24 von 56 Erweitern IMG_3396.JPG www.moritz.de × 25 von 56 Erweitern IMG_3398.JPG www.moritz.de × 26 von 56 Erweitern IMG_3400.JPG www.moritz.de × 27 von 56 Erweitern IMG_3406.JPG www.moritz.de × 28 von 56 Erweitern IMG_3408.JPG www.moritz.de × 29 von 56 Erweitern IMG_3410.JPG www.moritz.de × 30 von 56 Erweitern IMG_3411.JPG www.moritz.de × 31 von 56 Erweitern IMG_3414.JPG www.moritz.de × 32 von 56 Erweitern IMG_3415.JPG www.moritz.de × 33 von 56 Erweitern IMG_3417.JPG www.moritz.de × 34 von 56 Erweitern IMG_3420.JPG www.moritz.de × 35 von 56 Erweitern IMG_3422.JPG www.moritz.de × 36 von 56 Erweitern IMG_20190524_214552.JPG www.moritz.de × 37 von 56 Erweitern IMG_20190524_214553.JPG www.moritz.de × 38 von 56 Erweitern IMG_20190524_214605.JPG www.moritz.de × 39 von 56 Erweitern IMG_20190524_214606.JPG www.moritz.de × 40 von 56 Erweitern IMG_3424.JPG www.moritz.de × 41 von 56 Erweitern IMG_3426.JPG www.moritz.de × 42 von 56 Erweitern IMG_20190524_215417.JPG www.moritz.de × 43 von 56 Erweitern IMG_20190524_215421.JPG www.moritz.de × 44 von 56 Erweitern IMG_20190524_221039.JPG www.moritz.de × 45 von 56 Erweitern IMG_20190524_221040.JPG www.moritz.de × 46 von 56 Erweitern IMG_20190524_221041.JPG www.moritz.de × 47 von 56 Erweitern IMG_20190524_221116.JPG www.moritz.de × 48 von 56 Erweitern IMG_20190524_221157.JPG www.moritz.de × 49 von 56 Erweitern IMG_20190524_221158.JPG www.moritz.de × 50 von 56 Erweitern IMG_20190524_221205.JPG www.moritz.de × 51 von 56 Erweitern IMG_20190524_223731.JPG www.moritz.de × 52 von 56 Erweitern IMG_20190524_223732_1.JPG www.moritz.de × 53 von 56 Erweitern IMG_20190524_223732.JPG www.moritz.de × 54 von 56 Erweitern IMG_20190524_223740.JPG www.moritz.de × 55 von 56 Erweitern IMG_20190524_223741_1.JPG www.moritz.de × 56 von 56 Erweitern IMG_20190524_223741.JPG www.moritz.de Prev Next

Am Freitagabend stand in der Alten Mälzerei in Mosbach beste Unterhaltung auf dem Programm.

Es war ein bunter Mix bester Comedy geboten:

Ausbilder Schmidt zeigte, wie man mit dem Luschen-Virus leben kann und wirkte der Verweichlichung der Männer entgegen. Patrizia Moresco erhebte sich wie ein Phönix aus der Flasche, gegen den neuen Zeitgeist – da blieb nichts und niemand verschont. Maxi Gstettenbauer weiß: Lebensfreude lässt sich auch im Untergeschoss praktizieren. Als Nerd brachte er die »Generation 2.0« auf den Punkt und ließ alle daran teilhaben. Maxi Stein bot mitreißendes Musik-Flegel-Entertainment.