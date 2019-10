Red Devils on Tour – Auswärtskampf im Erzgebirge

Mit einer Auswärtsfahrt ins 375 Kilometer entfernte Aue gehen die RED DEVILS Heilbronn am Samstag in die fast dreiwöchige Ligapause. Um 19.30 Uhr tritt das Team von Patric Nuding beim bislang noch sieglosen FC Erzgebirge Aue an.

Auch wenn der Tabellendritte RED DEVILS gegen den Siebten klarer Favorit ist, warnt Patric Nuding vor Überheblichkeit. Vor der Saison hatte der Headcoach die Sachsen gar noch auf dem Schirm, was das Rennen um die Playoffs angeht. Dies hat sich aufgrund des deutlichen Rückstands von sechs Punkten inzwischen zwar relativiert, doch sollten die RED DEVILS dennoch vor dem Gegner auf der Hut sein.

Da sich Eduard Popp bereits zur Vorbereitung auf die Militär-Weltmeisterschaft in China befindet, musste sich die sportliche Leitung eine neue Strategie bei der Zusammenstellung des 10er-Kaders überlegen – anstelle von Popp mit seinen minus zwei Handicap-Punkten wird wohl Neuzugang Jan Zirn ins Team rücken, der bei der 28-Punkte-Regelung mit drei Punkten ins Gewicht fallen wird. Zirn wird sich dann zudem mit Christan John, der deutschen Nummer zwei nach Popp im Greco-Schwergewicht, messen müssen – eine sehr schwere Aufgabe für den 22-Jährigen.

Da für die RED DEVILS dann im nächsten Bundesliga-Kampf am 8. November das richtungsweisende Derby gegen den Tabellenzeiten ASV Schorndorf ansteht, ist ein Sieg in Aue schon fast Pflicht.

Auch die zweite Mannschaft der RED DEVILS geht am Samstag um 18 Uhr in der Landesklasse Württemberg als Favorit in ihren Auswärtskampf. Beim Tabellenletzten KSV Neckarweihingen II muss das Team von Trainer Jozef Svajlenka punkten, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht abreißen zu lassen.