2 Tage Sommerfest in Leuzendorf

In einzigartigem Ambiente erwartet die Gäste am Samstag 17. und Sonntag 18. August der "Sommernachtstraum im Baameländle" und "Kunst und Handwerk auf der Wiese".

Sommernachtstraum im Baameländle

In einzigartigem Ambiente erwartet die Gäste ein stimmungsvoller Abend mit außergewöhnlichem Flair.

Der Biergarten im lauschigen Baameländle mit Pilsstand und reichhaltigem, kulinarischen Angebot lädt zum Verweilen ein, während die Summer Wine Bar die ideale Lokalität ist, um den Abend mit fruchtigen Sommerweinen und tollen Trendgetränken ausklingen zu lassen.

Natürlich kommen auch Partyfreunde an diesem Abend nicht zu kurz. An der großen Landwehrbar und in der Cocktailbar gibt es eine große Auswahl an Mixgetränken. DJ ADI-G sorgt mit seiner musikalischen Unterhaltung für gute Stimmung.

Kunst und Handwerk auf der Wiese

Der mittlerweile 29. Leuzendorfer Kunsthandwerkermarkt gilt als Geheimtipp für alle, die Gefallen an Einzigartigem, Selbstgemachtem, Dekorativem, Kreativem,… finden. Denn im Schatten alter Obstbäume stellen über 65 Marktleute ihr Kunsthandwerk bis 19.00 Uhr aus. Von Töpferwaren über Holzspielzeug, Glaskunst, tollem Schmuck und selbst genähtem ist alles geboten. Besonders spannend ist auch, dass einige Aussteller ihr Handwerk direkt vor Ort ausüben. Um sich vor dem Rundgang über den Markt zu stärken eignet sich ein gemütlicher Sonntagsbrunch mit der ganzen Familie. Ab 9.30 Uhr kann man bei einem deftigen „Landwehrfrühstück“ das Markterwachen auf der Obstwiese beobachten.

Ab 11.00 Uhr ist dann ein reichhaltiger Mittagstisch mit traditionellem Essen zu familienfreundlichen Preisen geboten. Dies kann man entweder in der geschmückten Festhalle oder im Biergarten genießen. Am Nachmittag erwarten die Gäste selbstgebackene Torten, Kuchen sowie Küchle bei frischem Kaffee.

Selbstverständlich wird es auf dem Sommerfest auch Kindern nicht langweilig. Man kann sich mit Riesenpuzzle, Strohballen und Spielzeugfahrzeugen in mitten der Wiese vergnügen. Außerdem bietet der benachbarte Pferdehof „Leuzenhof“ Ponyreiten an. Alle Angebote sind kostenlos.

Auch für die Männer ist auf dem Leuzendorfer Sommerfest wieder etwas geboten. Die „Traktorfreunde Leuzendorf“ stellen ihre historischen und aufwendig restaurierten Bullodgs aus. Am Nachmittag gibt es dann eine sehenswerte Dreschvorführung wie „anno dazumal“.

Zum Festausklang am Sonntagabend kommt italienisches Flair in Leuzendorf auf. Die Frauen aus der Landwehr bereiten ab 18.00 Uhr leckere, italienische Vorspeisen, wie auch Haupt- und Nachspeisen zu. Zudem kann man noch einmal ein kühles Bier am Pilsstand oder erfrischende Weine in der Summer Wine Bar genießen. Das einzigartige Ambiente am Festplatz und die vielfältigen Aktivitäten machen den Besuch in Leuzendorf auch in diesem Jahr wieder zu einem Highlight.