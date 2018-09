200 Jahre Cannstatter Volksfest: Beste Wasenstimmung mit den Bierspezialitäten aus Stuttgarts Familienbrauerei

× Erweitern Foto: Karoline Kölmel Dinkelacker Klauss&Klauss Dinkelacker Festzelt Klauss&Klauss: Feiern mit der ganzen Familie!

Vom 28. September bis 14. Oktober 2018 lädt eines der schönsten Feste der Region zum Feiern, Genießen, Sehen und Gesehenwerden ein – das Cannstatter Volksfest. Dann heißt es wieder für die Besucher: Anstoßen mit den süffig-würzigen Festbierspezialitäten der Familienbrauerei Dinkelacker. Doch damit nicht genug: Passend zum Jubiläum und dem Historischen Volksfest auf dem Stuttgarter Schlossplatz (26. September bis 3. Oktober) haben die Familienbrauerei Dinkelacker und Stuttgarter Hofbräu zusammen ein „Historisches Volksfestbier“ eingebraut.

Mit besten regionalen Zutaten, den traditionell überlieferten Rezepturen und leidenschaftlicher Braukunst entstehen in der Familienbrauerei Dinkelacker die ganz besonderen Volksfestbiere der Marken Dinkelacker und Schwaben Bräu. Die zwei Bierspezialitäten werden bereits drei Monate vor Festbeginn eingebraut – frisch aus dem Fass sorgen sie auch in diesem Jahr erneut in zwei der großen Festzelte für besten Biergenuss: im Dinkelacker Festzelt Klauss & Klauss und in Wilhelmer’s SchwabenWelt. Zum 10-jährigen Jubiläum der SchwabenWelt können sich die Besucher zudem über eine Drei-Liter-Magnumflasche mit dem naturtrüben Schwaben Bräu Zwicklbier freuen – nur solange der Vorrat reicht. Außerhalb der Festzelte gibt es die Spezialitäten auch an zahlreichen weiteren Verkaufsstellen, in Biergärten und Imbissbetrieben auf dem gesamten Festgelände.

Dinkelacker Joachim Schneider, Brauingenieur der Familienbrauerei Dinkelacker, Andreas Maier, Hofbräu-Braumeister, Christian Eisenhardt, Projektleiter in.Stuttgart, beim Einbrauen des Historischen Volksfestbiers im Sudhaus von Dinkelacker.

Exklusiv zum Historischen Volksfest kreierte die Familienbrauerei in Zusammenarbeit mit der Stuttgarter Brauerei Hofbräu sogar ein Jubiläumsbier, das die Besucher auf dem Stuttgarter Schlossplatz genießen können. „Als regional verwurzeltes Unternehmen unterstützen wir traditionelle und beliebte Heimatfeste, wo wir können. Unsere köstlichen Volksfestbiere kommen dabei jedes Jahr gut an und sind mittlerweile ein

fester Bestandteil der schwäbischen Feierkultur auf dem Cannstatter Volksfest. Wir sind überzeugt, dass die Gäste auch von dem Jubiläumsbier begeistert sein werden“, betont Bernhard Schwarz, Sprecher der Geschäftsleitung der Familienbrauerei Dinkelacker. „Täglich liefern wir die frischen Biere von der Tübinger Straße, wo unsere Brauerei ihren Sitz hat, nach Bad Cannstatt auf den Wasen – in diesem Jahr sogar mit unserem neuen e-LKW.“

Auf dem Cannstatter Volksfest sind auch weitere Bierspezialitäten der Traditionsbrauerei erhältlich: Das naturbelassene, unfiltrierte Sanwald Hefe Weizen erfreut die Gäste beider Festzelte und in Wilhelmer’s SchwabenWelt können die Besucher „Das „Meisterpils“, „Das Schwarze“ und „Das Naturtrübe“ von Schwaben Bräu frisch vom Fass genießen. Das beliebte Dinkelacker Kellerbier wird in der Carl Dinkelacker Stube oder an der Pilsbar im Dinkelacker Festzelt Klauss & Klauss ausgeschenkt. In der TA OS Lodge gibt es zudem das „TA OS-Bier“ – eine ganz besondere Bierspezialität von Dinkelacker in der Drei-Liter-Magnumflasche.

Dinkelacker Wasenhighlights

Foto: Familienbrauerei Dinkelacker Dinkelacker Wasen Das prachtvoll geschmückte Pferdegespann repräsentiert die lange Geschichte der Familienbrauerei Dinkelacker und ist fester Bestandteil des Cannstatter Volksfests.

Auch bei der Ballon-Wettfahrt, organisiert von der Ballonsportgruppe Stuttgart e. V., ist die Familienbrauerei Dinkelacker mit dabei. Am 13. Oktober gegen 15 Uhr sorgen vielzählige Heißluftballons, darunter der weiß-goldene Dinkelacker-Heißluftballon, für ein sehenswertes Spektakel am Himmel. Auf dem Boden bieten prachtvoll geschmückte Brauereigespanne mit imposanten Kaltblütern ein besonderes Foto-Highlight ­– sowohl beim 173. Cannstatter Volksfest als auch beim Historischen Volksfest sowie beim Landwirtschaftlichen Hauptfest (29. September bis 7. Oktober). Mit den Kutschen, die von sechs Kaltblütern gezogen werden, gedenken Stuttgarts Brauereien der Zeit, als das Bier noch mit dem Pferdefuhrwerk auf den Cannstatter Wasen und in Stuttgarts Gastronomie geliefert wurde. Schon früher wurden die Gespanne zur Volksfestzeit prachtvoll geschmückt und ordentlich herausgeputzt. „Obwohl wir unsere Biere heute mit modernen Lastwagen ausliefern, dürfen unsere beiden historischen Gespanne bei diesem besonderen Ereignis nicht fehlen“, erklärt Bernhard Schwarz.