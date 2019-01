Plochinger Jubiläum – 25 Jahre Hundertwasser

× Erweitern Hundertwasser Plochingen

Plochingens berühmtestes Gebäude zu finden ist einfach: schon von weitem weisen die viergoldenen Kugeln auf dem Turm, der die Innenstadt überragt, den Weg. Ein Vierteljahrhundert ist es nun her, dass die Wohn-und Geschäftsanlage »Wohnen unterm Regenturm« mit dem von Friedensreich Hundertwasser gestalteten Innenhof eingeweiht wurde.

Unebener Boden, eine vielfältige fröhliche Farbigkeit, unregelmäßig-gerundete Formen, weit auskragende Balkone, die auf behäbigen Keramiksäulen ruhen sowie viele Pflanzen prägen in der Wohn- und Geschäftsanlage »Wohnen unterm Regenturm« das Bild. Der Architekturdoktor Hundertwasser sah die Natur als Mutter aller Schöpfung an. Ein zentrales Anliegen war ihm, der Natur jene Territorien zurückzugeben, die ihr durch das Bauen weggenommen werden.

Anlässlich des Jubiläumsjahres hat das Kulturamt Plochingen ein vielfältiges Programm an Vorträgen, Führungen und Ausstellungen zusammengestellt, das die Ideen und die Philosophie des Künstlers aus unterschiedlichen Perspektiven thematisiert. Eine umfassende Broschüre, die über die Plochingen-Info erhältlich ist, informiert über die Hundertwasser-Anlage und die zahlreichen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. Hundertwassers ökologische Visionen werden in einer Ausstellung in der Galerie der Stadt Plochingen vom 29. August bis 12. Oktober aufgegriffen. Gezeigt werden Arbeiten des Künstlers, die sich mit dem Thema Natur, Umweltschutz und Ökologie auseinandersetzen.

Am 20. März um 20 Uhr zeigt das Plochinger Kino »Union-Theater« den Oskar-nominierten Dokumentarfilm »Hundertwasser – Regentag« von Peter Schamoni und im Mai beleuchtet Dr. Joachim Hahn die jüdischen Einflüsse im Werk Hundertwassers. Bereits am 14. Februar um 19 Uhr erzählen der Architekt Heinz M. Springmann und der Journalist Dr. Theo Rombach im Alten Rathaus von den Anfängen der Anlage »Wohnen unterm Regenturm« und der Zusammenarbeit mit Friedensreich Hundertwasser.

Darüber hinaus findet im Februar, begleitend zu der Ausstellung »Kunst-Natur-Umwelt« in der Nachbarstadt Nürtingen, wöchentlich eine öffentliche Führung zur Anlage »Wohnen unterm Regenturm« statt.

Die Termine sind am 3. und 9. Februar jeweils um 14 Uhr sowie am 15. Februar um 15 Uhr und am 24. Februar um 14 Uhr. Weitere Termine sind auf der Homepage der Stadt abrufbar. Infos gibt es auch jederzeit aktuell auf Facebook oder Instagram.