8. Oktoberfest in Horkheim

Die Stauwehrhalle in Horkheim wird vom 19. bis zum 21. Oktober wieder zum Festzelt. Beim siebenköpfigen Organisationsteam des TSB Horkheim, das nur aus ehrenamtlichen Mitgliedern besteht, sind die Planungen bereits wieder voll im Gange. Oberbürgermeister Harry Mergel über das Engagement des TSB Horkheim: »Handballer des TSB Horkheim und viele weitere Ehrenamtliche werden auch im Oktober wieder im Einsatz sein, um die Stauwehrhalle zu schmücken, Getränke und Bierbänke heranzuschaffen, Knödel und Haxn, Hendl und Brezn aufzufahren und was sonst noch zu einer gelungenen ‚Horkheimer Wiesn‘ gehört.« Für deftige bayrischen Smankerl ist wieder gesorgt. Es stehen Stauwehrhendl, Stauwehrhaxn, Festbrezn und vieles mehr auf der Speisekarte. Dazu darf natürlich eine ordentlich Maß Bier nicht fehlen.

Am Freitag beginnt der dreitägige Partymarathon mit Live-Musik von den Midnight Ladies, der wohl jüngsten und attraktivsten Damenband aus Bayern mit unschlagbarer Power. Mit alten Gassenhauern und den neuesten Chartbreakern versetzen die Midnight Ladies das Publikum jeglicher Altersstufe in ausgelassene Party-Stimmung. Am Samstag sorgen die Waldmühlbacher für ordentlich Stimmung im Festzelt. Die Stimmungs- und Unterhaltungskapelle besteht aus 40 Musikerinnen und Musikern, welche unter der Leitung von Dirigent Herbert Bromberg stehen. Auch in diesem Jahr werden sie einen Mix auf Schunkel- und Festzeltliedern, Schlagern der Siebziger Jahre und der Neuen Deutschen Welle und Pop- und Rockmusik spielen. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Festlichem Gottesdienst. Ab 11 Uhr geht es über in den Frühshoppen, Weißwurstfrühstück und Mittagessen. Der Eintritt ist frei.

Der Samstag ist bereits restlos ausverkauft. Für Freitag stehen noch wenige Einzelkarten und frei verfügbare Tische zur Verfügung.