Zum Muttertag dürfen die Blumen sprechen! Mit der Aktion „Rose im Ballon“ präsentieren das Einkaufscenter MARSTALL in Ludwigsburg seinen Besucherinnen ein liebevolles Präsent und optisches Highlight.

Zwei charmante Aktionskünstler mit Frack, Fliege und Zylinder präsentieren live und vor Ort die Aktion „Rose im Ballon“. Dabei wird in einem Spezialverfahren eine echte Rose in einen transparenten Luftballon eingeführt und im Anschluss an die weiblichen Gäste verteilt - natürlich kostenfrei und mit einem freudigen Lächeln - das perfekte Geschenk zum Muttertag!

Die Aktion „Rose im Ballon“ findet auf einer eigens eingerichteten Aktionsfläche am 12.Mai von 11 bis 14 und von 15 bis 18 Uhr statt. Weitere Informationen über den genauen Programmablauf gibt es beim Centermanagement.