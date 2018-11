Artisten, Clowns und Löwen

Vorhang auf für den 13. Crailsheimer Weihnachtscircus: Die große internationale Circus-Gala findet in diesem Jahre vom 21. Dezember bis 6. Januar 2019 statt. Das Programm ist auch in diesem Jahr speziell für Crailsheim zusammengestellt.

Angefangen vom Ambiente in der voll beheizten Zeltanlage aus Italien bis zur Show in der Weihnachtsstadt, Santa Claus mit seinen Wichteln und Elfen sowie den lustigen Pinguinen vom Nordpole ist der Crailsheimer Weihnachtscircus ein echtes Erlebnis für Jung und Alt. Die Besucher dürfen sich auf die feierlichste Show des Jahres mit zahlreichen internationalen Highlights, die zum Teil erstmals in Deutschland zu erleben sind, freuen.

Natürlich ist das Programm wieder brandneu, international besetzt und hochkarätig. Einzigartige Artisten aus der ganzen Welt, atemberaubende Showacts, sensationell lustige Clowns, faszinierenden Tierdarbietungen und jede Menge Überraschungen warten nur auf viel Beifall. Das Circus-Ensemble verspricht wieder zahlreiche Show-Highlights: Darunter sind fliegende Artisten aus der Ukraine, bezaubernde Schönheiten in und über der Manege, Pferde, imposante Kamele, eine der momentan größten Löwengruppe in Deutschland und Live-Musik.

In gewissem Sinne feiert der Crailsheimer Weihnachtscircus seinen 250. Geburtstag. Denn 1768 begründete der britische Unternehmer, Showman und Pferdekenner Philip Astley den modernen Circus, wie man ihn heute kennt. Zu den Fans der ersten Stunde gehörte damals König Louis XV, heute ist Prinz Albert von Monaco einer der glühendsten Verehrer der Manegenkunst.

Der Eintritt in den Weihnachtscircus ist sogleich auch der Eintritt in die Weihnachtswelt. Die beheizte Zeltstadt ist geschmückt mit Lichterketten, Christbaumkugeln, Tannenbäumen geschmückt und es gibt Schmankerl und Imbissbuden.