Blaulichttag auf der BUGA

Am Blaulichttag präsentieren sich am kommenden Sonntag 26. Mai von 10 – 17 Uhr Landes- und Bundespolizei, Rettungsdienste wie DRK oder ASB, THW , Zoll und Berufsfeuerwehr sowie Notfallseelsorge, Wasserschutzpolizei und DLRG. Sie geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit, zeigen modernste Ausrüstungsgegenstände und Spezial-Fahrzeuge. Innenminister Thomas Strobel begrüßt um 13:15 Uhr Akteure und Gäste. Der Blaulichttag endet mit dem Konzert des Bundespolizeiorchesters München von 18-20 Uhr auf der Sparkassenbühne.

Den ganzen Tag über finden Vorführungen statt. Die Rettungshundestaffel Unterland und die Polizeihundestaffel des Heilbronner Polizeipräsidiums sind ebenso vor Ort wie die Reiterstaffel der Polizei. Alle 30 Minuten zeigt der ASB den Einsatz einer Hochleistungsdrohne über dem Karlssee. Die Wasserschutzpolizei legt mit einem neuen Polizeiboot am Neckarufer an. Das DRK zeigt mit Senioren- und Kindergartengymnastik die Bandbreite seiner Tätigkeit über Rettung und Unfallrettung hinaus. Der Zoll informiert am Holzpavillon darüber, was es bei der Einfuhr von Urlaubssouvenirs oder bei Bestellungen im Internet zu beachten gilt.

Einen Audi e-tron als Einsatzfahrzeug zeigt die Audi Werkfeuerwehr des Standorts Neckarsulm. Außerdem zeigt die Werkfeuerwehr Neckarsulm beim Blaulichttag auch den Audi A6 Kommandowagen, ein Wechselladerfahrzeug, eine Abrollbehälter-Lüftung sowie ein Löschunterstützungsfahrzeug.

Zum Blaulichttag erwartet die Bundespolizei auf der BUGA einen besonderen Gast. Spitzensportlerin Shanice Craft, Polizeimeisterin bei der Bundespolizei, ist ein Beispiel für die erfolgreiche Nachwuchsförderung und Verbindung von Beruf und Leistungssport. Als Diskuswerferin und Kugelstoßerin kann sie zahlreiche Erfolge vorweisen, unter anderem zweimal Gold bei deutschen Meisterschaften und dreimal Bronze bei Europameisterschaften.

Der Blaulichttag ist auch ein Höhepunkt in Sachen Orchestermusik. Es spielen das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg, die Polizei Big Band Heilbronn, die Zollkapelle Freiburg sowie das Bundespolizeiorchester München.

Mitwirkende:

• Landes- und Bundespolizei

• Wasserschutzpolizei• Feuerwehr • Technisches Hilfswerk • Zoll • DRK / ASB • Rettungshundestaffel • Notfallseelsorge • DLRG

• AUDI Werkfeuerwehr

Terminplan:

10 – 17 Uhr Wasserschutzpolizei präsentiert Material Neckarufer

10 – 17 Uhr ASB präsentiert Hochleistungsdrohne Karlssee

10 – 11:30 Uhr Konzert der Polizei Big Band Heilbronn Sparkassenbühne

11 – 16 Uhr Streifendienst der Reiterstaffel auf dem Gelände

11 Uhr AZT Abwehr- und Zugriffstraining beim Strandspielplatzder Bereitschaftspolizei Bruchsal

11 – 11:45 Uhr Gottesdienst mit der Zollkapelle Freiburg Fährlebühne

12 – 12:45 Uhr Vorführung der Rettungshundestaffel Neckaruferpromenade

12 – 14 Uhr Zollkapelle Freiburg Holzpavillon

13:15 Uhr Begrüßung der Besucher des Blaulichttagsdurch Innenminister Thomas Strobel Sparkassenbühne

13 – 15 Uhr Landespolizeiorchester Baden-Württemberg(2 x 45 Minuten) Sparkassenbühne

13:30 Uhr AZT Abwehr- und Zugriffstraining beim Strandspielplatzder Bereitschaftspolizei Bruchsal

14:30 – 15 Uhr Präsentation der Hundeführerstaffel beim Strandspielplatz

15.30 – 16 Uhr DRK Tanzvorführung Neckaruferpromenade

16 – 16:45 Uhr Vorführung der Rettungshundestaffel beim Strandspielplatz

18-20 Uhr Bundespolizeiorchester München Sparkassenbühne

unter Leitung von Jos Zegers