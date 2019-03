Buga Heilbronn öffnet am 17. April

× Erweitern BUGA Totale

»Es wird langsam Zeit«, sagte Heilbronns Oberbürgermeister beim Rundgang übers Bundesgartenschaugelände exakt vier Wochen vor der Eröffnung. Am Mittwoch, 17. April, Punkt 11 Uhr werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Buga auf dem neu geschaffenen Experimenta-Platz am Haupteingang eröffnen.

Zwölf Jahre Planen, Bauen und Warten sind vorbei. Die Bundesgartenschau 2019 öffnet ihre Pforten. Mitten in Heilbronn. Das hat Seltenheitswert. Auch ist die Heilbronner Buga flächenmäßig die kleinste, die es in der über 65-jährigen Geschichte der Bundesgartenschauen je gab. Aber inhaltlich ist sie ganz groß. Die Stadt Heilbronn hat die Möglichkeit, aus einer jahrzehntelangen Brache einen neuen Stadtteil zu entwickeln, vorzüglich genutzt. Mit dem »Neckarbogen« wurde ein Lebensraum geschaffen, der nach modernsten, zukunftsfähigen Erkenntissen realisiert wurde: In der Architektur, bei der Energieversorgung, bei der Gestaltung von lebenswertem Wohnraum in Kombination mit Arbeit und Freizeit sowie inklusivem Miteinander, das Vorbildcharakter hat. Die Jugendherberge wurde von ihrem angestammten Platz am Stadtrand mitten ins städtische Leben geholt und präsentiert sich als internationaler Treffpunkt für Jung und Alt. Wegweisend. Auch das Thema Mobilität wurde für den »Neckarbogen« ganz neu, mutig und fortschrittlich gedacht.

Während die ersten Blumenzwiebeln allmählich aus der Erde wachsen, herrscht auf dem Gelände Hochbetrieb. Der Endspurt setzt Energien frei. Mehr als 100 Ausstellungspunkte auf dem 40 Hektar großen Areal müssen fertig gestellt werden. Die Exponate für eine Kunstausstellung werden Zug um Zug aufgestellt. Die neue elegante Bleichinsel-Brücke am Europa-Platz verbindet den Stadtteil mit der Innenstadt. Dort werden übergroße Pflanzkübel mit Palmen und anderen Gewächsen platziert. Um die regelmäßige Bewässerung zu gewährleisten, gibt es eine Fahrspur für ein Gießfahrzeug. Auch das ist einmalig. Im Campuspark, dort wo sich die ehemalige Minigolf-Anlage befand, wurde ein Gradierwerk installiert. Es bleibt dauerhaft bestehen. Der Bau des Rollschuhvereins bekommt einen neuen Anstrich.

Neugier und Vorfreude auf die erste Buga in Baden-Württemberg nach 42 Jahren sind groß. Zahlreiche Reiseanbieter haben Heilbronn im Programm. Mehr als 500 Gästeführungen wurden bereits gebucht. Mit 2,2 Millionen Besuchern wird gerechnet. Allein zur Eröffnung, die auf dem Marktplatz per Videoleinwand übertragen wird, werden über 2.000 Gäste erwartet. SWR Außenreporter Michael Antwerpes berichtet live. Seine Kollegin Stephanie Haiber, die aus Heilbronn kommt, moderiert die Eröffnung. Festredner sind neben OB Harry Mergel Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Lutze von Wurmb, Vorsitzender der DBG Gesellschafterversammlung. Es spielt das Württembergische Kammerorchester Heilbronn. Um 9.15 Uhr findet in der Kilianskirche ein Ökumenischer Gottesdienst mit Landesbischof Dr. Frank Otfried July und Bischof Dr. Gebhard Fürst statt.

Die neue Jugendherberge.
Der bionische Holzpavillon auf der »Sommerinsel«.
Mehrwertgarten mit Exponat aus recyceltem Material.

Es war stets erklärte Absicht der Heilbronner Buga-Geschäftsführung, bei der Gestaltung des musikalischen Programms auf teure Stars und Festivalcharakter zu verzichten und stattdessen auf klassische Inhalte für die ganze Familie zu setzen. Für große Open-Airs mit Weltstars würden weder die Bühnen noch die Platzkapazität ausreichen. »Wir wollen den Menschen auf der Buga einen schönen Tag bieten«, erklärt Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas die Philosphie. 1,5 Millionen Euro des über 144-Millionen-Projekts fließen allein in das Veranstaltungsprogramm mit rund 5.000 Einzelevents. Darunter ein Gastspiel der Burgfestspiele Jagsthausen mit dem Musical »Hair«, das alle Hippie-Herzen höher schlagen lassen wird. Musikalisch ist für jedes Alter und für jeden Geschmack etwas dabei: Von Schlager mit Stefanie Hertel über Soul, Jazz und Blues mit Werner Acker, Max Mutzke oder Reinhold Beckmann bis hin zur legendären SWR-Big Band. Vom 30. Mai bis 2. Juni ist in Heilbronn das 41. Chorfest des Schwäbischen Chorverbands zu Gast. Ein Höhepunkt wird die Inszenierung von Mozarts »La Finta Giardiniera« sein, eine eigens zur Buga inszenierte Kooperation des Theaters Heilbronn mit dem Württembergischen Kammerorchester.

Auf dem Buga-Areal gibt es etliche Bühnen. Die größte hat 1.200 überdachte Plätze, bietet aber bis zu 3.000 Besuchern Platz. In den Holzpavillon auf der »Sommerinsel« passen 400 Personen. Und auch die „Fährlebühne“ (ehemalige Haßmersheimer Fähre) vor der Reederei Schwaben wird für Events genutzt. Auf der Inselspitze finden kleinere Lesungen und Konzerte statt. Mittlerweile sind über 40.000 Dauerkarten für das Gartenevent vom 17. April bis 6. Oktober verkauft, das von 5.000 Veranstaltungen unterschiedlichster Genres begleitet wird. »Mehr als wir erwartet hatten«, so Faas. Seine Zeit und die seines Teams neigt sich dem Ende zu. Der Buga-»Intendant«, wie OB Harry Mergel ihn bezeichnet, wird dieses Jahr 65. Rente ist schwer vorstellbar bei so einem Macher. Aber eine weitere Bundesgartenschau zu leiten schließt er aus.

Übrigens: In der grünen Info-Box befindet sich der »i-Punkt GRÜN« - das zentrale Beratungs-, Informations- und Kommunikationszentrum »Gartenbau«.

Kinderspielplatz.
Der Bodensee zu Gast auf der Buga.
Stadtgeschichte live erleben.

Eingänge – Kassen – Öffnungszeiten - Eintrittspreise

Die Eingänge Wohlgelegen (im Zukunftspark 22) und Campuspark (Mannheimer Straße 36) öffnen um 9 Uhr. Der Haupteingang bei der »experimenta« (Kranenstraße 20) ist ab 13 Uhr geöffnet. Die Kassen sind täglich von 9 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet (Einlass bis 19 Uhr). Am Eröffnungstag finden ab 12.30 Uhr Veranstaltungen statt. Der Fruchtschuppen mit den Blumenschauen ist ab 13 Uhr geöffnet. Ab 14 Uhr haben alle 14 Lokale geöffnet. Die Preise für Tageskarten reichen von 8 bis 20 Euro. Dauerkarten kosten zwischen 60 und 125 Euro. Für Kinder bis 15 Jahre ist der Eintritt kostenlos.

Alle informationen zur Buga gibt es unter www.buga2019.de