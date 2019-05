Chillers eröffnet nach Umbau

Einige Wochen hat es nun doch gedauert, bis das Chillers mit viel Liebe zum Detail umgebaut und planmäßig zum 26. April mit dem Grand Opening wiedereröffnet werden konnte. Stolz können die neuen Besitzer Tutku Sazlica (rechts) und Koray Karadag ihr neues Lokal den Gästen präsentieren. Als Herzstück wurde eine neue Theke eingebaut und im Wohnzimmer-Style wurden zwei gemütliche Sitzecken eingerichtet. An jedem Tag, bis auf den Ruhetag am Montag, gibt es Aktionen: Dienstags heißt es »All you can eat« - also Chicken Wings so viel man mag, mittwochs ist Burger Day, donnerstags Cocktail würfeln, freitags und samstags ab 22 Uhr Cocktail Double Time und sonntags essen Kinder bis zwölf Jahre in Begleitung ihrer Eltern umsonst. Neu im Chillers ist ein täglich wechselnder Mittagstisch.

CHILLERS, Schulgasse 5-7, 74072 Heilbronn www.chillers-heilbronn.com