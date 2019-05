× Erweitern Coice Bar

Das Choice – Bar & Lounge in Mosbach ist eine Erlebnisgastronomie, in der ständig etwas los ist. Regelmäßig finden Motto-Partys mit unterschiedlichen DJs und Livemusik statt. Jeden Dienstag wird ein Salsa Tanzkurs angeboten und am letzten Samstag im Monat findet eigens dafür eine Salsaparty statt, die mittlerweile sogar von Außerhalb sehr gut besucht wird. Neben Studenten-, Body Painting- und 90iger-Partys kommen auch die Damen mit einer Ladys Night nicht zu kurz. Im modernen Ambiente gibt es ab Mai eine Auswahl von 99 Cocktail-Kreationen und vielen weiteren hippen Getränken. Das Choice ist eine gemütliche Location, welche alle Altersgruppen ansprechen soll. Neben dem gemütlichen Innenbereich kann auch mit einem schönen Biergarten zum Verweilen gepunktet werden. Auch für den Hunger ist gesorgt – es gibt verschiedene Pizzen, Flammkuchen, Baguettes und viele weitere kulinarische Köstlichkeiten. Im Sommer wird es Grillevents und Beachpartys geben. Und last, but not least sei zu erwähnen, dass sonntags ein Biker- und Spätaufsteherfrühstück angeboten wird. Wer vorbeikommt, kann sich selbst überzeugen – es ist täglich ab 18 Uhr geöffnet, außer an Montagen! Alle aktuellen Informartionen, Neuigkeiten und Events findet man auf der Facebook Seite »Choice Bar&Lounge«. sob

Choice Bar & LoungeOdenwaldstraße 33, 74821 Mosbach, Fon: 0174-1840370