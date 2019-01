Einzigartige Unterwasserwelt

× Erweitern Foto: Tom Schulze © asisi Great Barrier Reef Panorama

Mit dem Panorama »Great Barrier Reef – Wunderwelt Korallenriff« eröffnete am 17. November 2018 ein neues Highlight im Gasometer Pforzheim. Seitdem lockte das Panorama des Berliner Künstlers Yadegar Asisi mehr als 40.000 Besucher in den denkmalgeschützten und aufwändig saniertenehemaligen Gasspeicher im Pforzheimer Enzauenpark. Auch im Frühjahr verzaubert die azurblaue Wasserwelt ihre Besucher mit atemberaubenden Motiven und traumhaften Klängen.

»Mit meinen Panoramen möchte ich im Kopf und Herzen der Betrachter landen«, so erläutert Yadegar Asisi das Konzept seines neuen umwerfenden Panorama-Bildes. Das gigantische Ausstellungsgebäude im Gasometer Pforzheim bietet mit seiner Höhe von 40 Metern und seinem Durchmesser von ebenfalls 40 Metern, den perfekten Rahmen für Asisis 35 Meter hohe und 110 Meter umfassende 360- Grad-Panorama.

Schon Asisis erstes großes Panorama in Pforzheim »Rom 312« konnte mit einer beeindruckenden Rekonstruktion der Prachtstadt der Antike in vier Jahren Laufzeit mehr als 600.000 Besucher anlocken. Die »Wunderwelt Korallenriff« macht seit Mitte November die unvergleichliche Schönheit und die enorme Artenvielfalt des Korallenriffs nordöstlich von Australien erlebbar. Dabei werden – künstlerisch verdichtet – die unterschiedlichsten Formen des 2000 Kilometer langen Ökosystems unter Wasser in einem Riesenrundgemälde gezeigt. Wie von einem Standpunkt unter dem Meeresspiegel aus erschließt sich die submarine Welt im Pazifik.

In drei Reisen an die australische Küste konnte Asisis Team umfangreiche Foto- und Filmrecherchen durchführen, um das detaillierte Kunstwerk und die facettenreiche Schönheit der Unterwasserwelt gebührend einzufangen. In unnachahmlicher Schärfe kompositionierte der Berliner Künstler sein Panorama, das auch akustisch durch einen 15 minütigen Tageszyklus von Komponist Eric Babak unterstützt wird. Ein feingliedriges Netz aus Lautsprecher hinter der gewaltigen Leinwand ermöglicht es jedem einzelnen Teil des gewaltigen Riffs eine natürliche Stimme zu geben.

Begleitet wird dieses sinnesberauschende Erlebnis im Inneren des Gasometers durch eine Ausstellung, die mit 40 besonderen Exponaten die artenreiche Flora und Fauna sowie deren komplexe Zusammenhänge und die Ursprünge der Entstehung von Korallenriffen aufzeigt. Sie beleuchtet in faszinierender Weise die fragile Symbiose von Korallenpolypen mit einzelligen Algen und beleuchtet so den Facettenreichtum dieses einzigartigen Ökosystems.

Ein Erlebnis für Jung und Alt

In den Faschingsferien vom 2. bis zum 10. März bietet das Gasometer täglich zwei Mal die Familien- und Kinderführung »Kleine Riffdedektive«, bei der die Kinder das Panorama ausführlich erkunden können. Darüber hinaus lädt ein Kinderquiz die Detektive zum spannenden Rätseln in der Begleitausstellung ein.

Der Rentner-Tag findet jeweils amletzten Freitag des Monats statt. Erbietet neben einem ermäßigten Eintritt für Senioren gleich drei öffentliche Führungen. Der nächste Rentner-Tag ist am Freitag, den 29. März.