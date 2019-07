Esslinger Sommer 2019

Nach dem Aus des Esslinger Zwiebelfests hat sich zügig ein schlagkräftiges und erfahrenes Team Esslinger Wirte zusammengetan um in den zwei Jahren bis zum neuen städtischen Sommerfest 2021 die Esslinger Bürger kulinarisch zu begeistern.

„Wir sind eine starke Gemeinschaft, die sich in kürzester Zeit zusammengefunden hat und sich untereinander sehr gut versteht und ergänzt“, sagt Salvatore Marrazzo, der Sprecher der Wirtschaft.

Nun ist es bald soweit und die letzten Vorbereitungen werden getroffen, so dass ab Freitag, 2. August 2019, 11.30 Uhr die Küchen ihre Arbeit aufnehmen und die Gastronomien zum ersten Mittagstisch geöffnet haben. Haupt-Organisator Christian List, der mit seiner Agentur die Vorbereitungen maßgeblich übernommen hat, sagt dazu: „Es war eine verhältnismäßig kurze Vorbereitungszeit, die aber durch eine sehr kooperative Zusammenarbeit mit der Stadt ausreichend war, um ein schönes Fest vorzubereiten.“

Das Angebot des Esslinger Sommers lässt sich am Besten mit „schwäbisch-international“ umschreiben. Die Vielfalt der unterschiedlichen Gastronomie-Konzepte ist neu für den Esslinger Marktplatz. Acht Vollgastronomien bieten ein ganz besonderes Angebot: Traditionelle und moderne schwäbische Gerichte treffen auf mediterrane und südamerikanische Leckereien. Diese können die Festbesucher entweder wie im Restaurant gesetzt und mit Porzellan und Service oder als kostengünstigere Variante „auf die Hand“ im Vorübergehen genießen. Das Getränkeangebot ist weitgehend regional verbunden und wird durch internationale Weine und Cocktails ergänzt.

„Uns ist klar, dass wir mit dem Esslinger Sommerfest eine Lücke bis zum städtischen Engagement ab 2021 füllen. Und genau diese Brücke wollen wir schlagen, um uns für das neue Fest zu empfehlen.“ - so umschreibt Salvatore Marrazzo den Anspruch und Auftrag der Wirte.

Die offizielle Eröffnung findet am 2. August um 18.30 Uhr mit einem Fassanstich durch den Esslinger Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger und einer Vorstellung der Wirte statt. Jeweils Sonntags ab 11. 30 Uhr bieten alle Wirte Aktionen für kleine Gäste und Familien an - von der Fotobox bis zum Kinderspielhaus. An den beiden Montagen ist ab 18.30 Uhr Live Musik angesagt, die als Walking Acts für Unterhaltung sorgen. An allen Wochentagen bieten die Wirte von 14.30 bis 17 Uhr Kaffee & Kuchen für 5€ an.