Größtes Freiluftkaufhaus der Region

× Erweitern Foto: Dieter Göbel Königshöfer Messe 2018

Die Königshöfer sprechen gerne von der »fünften Jahreszeit«, wenn acht Tage lang die Königshöfer Messe gefeiert wird. Das größte Freiluftkaufhaus derRegion öffnet von Freitag, den14. September, um 15 Uhr bis zum Sonntag, den 23. September, seine Pforten.

Auf dem etwa 40.000 Quadratmeter großen Festgelände sorgen mehr als 200 Aussteller für Volksfeststimmung. Insgesamt zehn Fahrgeschäfte versprechen täglich ab 11 Uhr Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt. Premiere auf der Königshöfer Messe feiert in diesem Jahr das Hochfahrgeschäft »Artistico«, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h spricht man zu recht vom »irren Kick mit dem Außenblick«. Mit dem »Breakdance« ist das »Kult-Karussell« auf Volksfesten, auch in Lauda-Königshofen vertreten und natürlich darf der traditionelle Autoskooter »Hollywood Drive« sowie der Kettenflieger nich fehlen. Viele weitere Attraktionen für die kleinen und großen Besucher runden den Schaustellerbereich ab. Für das leibliche Wohl sorgt eine Vielfalt zünftiger Schmankerl, egal ob an einem der gastronomischen Marktstände auf dem Festgelände oder bei unserem Festwirt Hans-Peter Küffner in der Tauber-Franken-Halle. Am Freitag, den 14. September, beginnt die Königshöfer Messe mit dem traditionellen Bieranstich in der Tauber-Franken-Halle durch den Festwirt Hans-Peter Küffner, Bürgermeister Thomas Maertens und den Brauereien.

Viele Highlights warten an den beiden Wochenenden und auch unter der Woche auf die bis zu 200.000 Gäste. Am Dienstag, den 18. September, ist »Tag der Generationen«, am Donnerstag, den 20. September, findet der »Tag der Familien« statt. Hier warten viele Preisermäßigungen. Auch in diesem Jahr steht der 20. September ab 19 Uhr ganz im Zeichen von Dirndl- und Lederhosen. Beim großen Trachtenabend spielt die Band »Bayernmän« den ganzen Abend Partykracher in der Tauber-Franken-Halle. Für die weitere musikalische Unterhaltung in der Tauber-Franken-Halle sorgen die »Trachtenkapelle Königshofen«, die »Würzbuam«, »Twilight-Zone«, die »Eiersheimer Musikanten«, die »Hessentaler«, »Country Blend« und viele mehr.Auf der AGIMA präsentieren sich in drei Messehallen rund 60 Aussteller. In den Marktstraßen mit 1200 Metern Verkaufsfront bieten 150 Händler Nützliches, Originelles und Schönes feil. Das Angebot reicht von Spielzeug und Süßwaren über Gewürze, Kleidung, Haushaltsartikel und medizinische Instrumente bis zu hin zu Balkongeländern, Öfen, Wintergärten und einem Messerschärfer.Zum Abschluss steigt am Sonntag, den 23. September, ab 21 Uhr ein großes Dankes-Höhenfeuerwerk auf dem Messegelände in den Nachthimmel.

Der MORITZ-Entdecker Tipp: »Backstage-Tour«

Start: 20. September, 16.30 Uhr, an der Tauber-Franken-Halle auf dem Festplatz Anmeldung: ab 18 Jahren, per E-Mail(messe@lauda-koenigshofen.de), perFax (09343-501-100) oder per Postkarte an die Stadt Lauda-Königshofen(Stichwort »Königshöfer Messe hinter den Kulissen«), Einsendeschluss: 13. September, 12 Uhr Dauer: drei Stunden