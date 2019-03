Historischer Markt zu Cullesheym im Mai

× Erweitern Fotos: Regina Barta Markt Cullesheym

»Höret, Höret« so schallte es 1992 zum ersten Mal aus des strengen Marktmeisters Munde. Damals federführend durch Klaus Heußlein initiiert, wird der historische Markt zu Cullesheym nunmehr 27 Jahre danach noch immer ganz in seinem Sinne fortgeführt. Das wohl größte ehrenamtliche Spektakel, welches sich rund ums »Mittelalter« dreht, findet wieder am 1., 4., 5., 11. und 12. Mai rund um die Burg und den Schlossplatz in Külsheim statt.

Rund 600 ehrenamtliche Helfer aus rund 50 Organisationen der Vereinsgemeinschaft Külsheim entführen die Besucher und Besucherinnen in ein um hunderte Jahre zurückversetztes Dorftreiben. Dieses findet nur alle drei Jahre statt. Eigen ist der »Burgkurzweyl«, dass Spaß und Authentizität für alle Teilnehmer im Vordergrund stehen.

Dieses historische Spektakulum ist in seiner Art unvergleichlich und zeichnet sich durch seine detailtreuen, sprachlichen Rahmenbedingungen, die umfänglichen historischen Umsetzungen der Stände, die Dekoration und das Schauspiel aus.

Hier erlebt man die Külsheimer Burg mit Burggraben in einer malerischen Kulisse: Für Musik und Unterhaltung sorgen allerhand Schauspiel, Bauchtanz, Feuerschau, ein Barbier, Badehaus, Quacksalber, Spielleute, Fanfaren, Turmbläser, eine mittelalterliche Spielstraße, ein Baumstamm-Karussell, eine Wahrsagerin, Lustrum »Die rote Laterne« und noch vieles mehr. Auch kulinarisch wird es authentisch: Man kann in der Sau- und Lammbratery allerlei Köstlichkeiten genießen. Verlockende Düfte kommen auch von Flammkuchen- und der Fladenbäckerey. Eine Erfrischung gibt es bei den Zisterziensern und Karthäuser Mönchen. Die Besucher und Besucherinnen können außerdem in Met und Liebestrank, Garküche, Apfelküchle oder Hirsebrei investieren. Das Ganze wird von der Mokkastube abgerundet.

Handwerklich ist einiges geboten: Hier kann man beim Salzsieder, Schmied, Drechsler, Mühlenrad, Münzpräger, Scherenschleifer, Töpfer, Papierschöpfer, Korbflechter und Löffelschnitzer oder in der Seilerey, der Schwertschule und beim Bogenschießen fürs Leben lernen.

× Erweitern Makrt Cullesheym

Burgkurzweyl zu Cullesheym

Mi. 1. Mai, Sa. 4. und So. 5. Mai, Sa. 11. und So. 12. Mai

Rund um Burg und Schlossplatz

Külsheim, www.burgkurzweyl.de