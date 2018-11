× Erweitern Malerei und Skulptur

Bis zum Jahresende kann in den Räumen des Alten Rathauses die Ausstellung »Malerei und Skulptur« des Künstlers Hinrich Zürn begutachtet werden. In seinen Papierarbeiten sieht Zürn die Zeichnung als Ursprung. Bei seinen Skulpturen konztentriert er sich auf das Material Holz und kreiert archaische Formen mit Anklänge an Architektur und Mensch.

Bis 31.12.18

Eppinger Str. 150, Leingarten

www.leingarten.de