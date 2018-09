Neue Kulturreihe Rampenlicht

× Erweitern Lars Redlich

Die Kreissparkasse Heilbronn startet mit ihrer neuen Kulturreihe »RAMPENlicht« in ihre erste Saison. Für den Auftakt am 10. Oktober konnte der große deutsche Lieder-

macher Konstantin Wecker gewonnen werden.

Mit der Kulturreihe »RAMPENlicht« soll die Kulturszene in Heilbronn und der Region komplettiert werden. Bereits seit 1991 gibt es die Kammermusikreihe »Unter der Pyramide«, die in Zusammenarbeit mit Musikern des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn gestaltet wird und vor allem Klassikfans und -interessierte anspricht. »RAMPENlicht« wendet sich an ein breites Publikum jeden Alters.

Beide Veranstaltungsreihen finden unter der Pyramide in der Hauptstelle der Kreissparkasse Am Wollhaus in Heilbronn statt. Die Pyramide bietet Platz für bis zu 600 Gäste und hat sich im Heilbronner Eventkalender fest etabliert. Rund 80 Veranstaltungen werden dort pro Jahr ausgerichtet: von (Kunst-)Ausstellungen über Messen bis zu Konzerten und Comedy-Veranstaltungen oder der alle zwei Jahre stattfindenden Wahl der Heilbronner Käthchen. Zu den Highlights der vergangenen zwei Jahrzehnte gehören Gastauftritte anlässlich des Internationalen Frauentags zum Beispiel mit der Publizistin und Politik-Beraterin Professor Gertrud Höhler oder der Managementtrainerin Vera F. Birkenbihl. Auch Jazzabende mit dem legendären Chris Barber und seiner Band oder der vor einem Jahr verstorbenen Mannheimer Jazz- und Soul-Ikone Joy Fleming bleiben unvergessen. Der Schauspieler Armin Müller-Stahl empfahl sich 2016 mit »Menschenbilder« auch als exzellenter Maler. Und gerade ist die Ausstellung »Aus den Welten« mit Bildern und Skulpturen des Künstlers Reinhard Minkewitz zu Ende gegangen.

Lisa Feller

»Wir fördern seit jeher das kulturelle Leben in Heilbronn», sagt Ralf Peter Beitner, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heilbronn. Mit der neuen Kulturreihe »RAMPENlicht« werden künftig von Oktober bis Mai acht Veranstaltungen angeboten. »Damit erweitern wir unser Engagement um ein zeitgemäßes Format, das sehr abwechslungsreich und vielfältig ist«, so Beitner. Nach Konstantin Wecker geht es am 30. November musikalisch mit »AHA! Cappella» weiter. Die Besucher können sich auf drei hochkarätige A-Cappella-Gruppen freuen. Zur Einstimmung auf die Weihnachtstage lässt es Tom Gaebel mit seinem Orchester am 21. Dezember ordentlich swingen und bringt mit seinen umjubelten Interpretationen von Sinatra-Songs und beliebten Jazz-Nummern eine Mischung aus Hollywood und Las Vegas nach Heilbronn. 2019 startet dann kabarettistisch: Am 11. Januar nimmt Mathias Richling, der Unermüdliche, das Publikum mit in sein persönliches Jahr 2084. Die Lachmuskeln dürfen schon mal angespannt werden. Der Multiinstrumentalist und Comedian Lars Redlich sorgt am 15. Februar mit seinem Programm »Lars But Not Least!« für tolle Stimmung. Und die »Alten Mädchen« geben am 28. März tiefe Einblicke in ihre Seelenlage. Das verspricht heiter zu werden. Nicht nur für alte Mädchen. Am 11. April stehen beim »RAMPENlicht Comedyclub«, der fester Bestandteil der neuen Kulturreihe werden soll, gleich vier Comedians auf der Bühne. Die unvergleichliche Lisa Feller schließt die Spielzeit 2018/2019 dann am 17. Mai mit ihrem aktuellen Comedy-Solo-Programm »Der Nächste, bitte!« ab.

Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Für Girokontokunden gibt es vergünstigte Tickets. Karten können online erworben werden, telefonisch unter der kostenlosen ServiceLine 0800-1620500 oder direkt in allen Filialen der Kreissparkasse Heilbronn. Karten an der Abendkasse gibt es nach Verfügbarkeit, hier sind die Preise höher.