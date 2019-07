Schorndorf blüht auf

× Erweitern Remstal Gartenschau 2019

In diesem Sommer ist in Schorndorf besonders viel geboten, denn Schorndorf ist Teil der großen Remstal Gartenschau 2019. Dabei handelt es sich um die bundesweit erste Gartenschau, die gleich 16 Städte und Gemeinden verbindet.

Neue und verbesserte Grünflächen

Bis zum 20. Oktober verwandelt sich das gesamte Tal auf einer Länge von 80 Kilometern in einen unendlichen Garten. Freuen dürfen sich die Gäste auf neue Aufenthaltsflächen und Erlebnisbereiche direkt an der Rems sowie auf aufgewertete Parks und Grünanlagen, auf neue Spielplätze für Kinder, auf idyllische Rad- und Wanderwege durch die 16 Gartenschau-Kommunen, auf eine durchgängige Kanuroute zwischen Weinstadt und Waiblingen, auf unterhaltsame, genussvolle Veranstaltungen, tolle Aktionstage und spannende Führungen.

Ein echtes Erlebnis

Schorndorf und Schwäbisch Gmünd locken zusätzlich noch mit den Erlebnisgärten. Die Erlebnisgärten bringen bis zum 22. September das florale Leben, die Blumen- und Gartenvielfalt in die beiden Städte. Es erwartet die Besucherinnen und Besucher täglich eine bunte Mischung aus unterschiedlichsten Gärten und Blüh-Arrangements, die blühenden Stadtrundgänge durch beide Städte, beeindruckende Ausstellungen, neue Aussichtspunkte und ein Veranstaltungsprogramm, das über die gesamte Zeit der Remstal Gartenschau für jeden Geschmack etwas zu bieten hat – von Feier-Abend-Konzerten über Matinées bis hin zu kleinen, feinen, großen und herausragenden musikalischen und kabarettistischen Höhepunkten. In beiden Städten berechtigen die RemstalCard oder das Tagesticket zum Besuch der kostenpflichtigen Gartenschau-Bereiche und den dortigen Veranstaltungen.

Für Groß und Klein geeignet

Die Remstal Gartenschau 2019 ist ein riesengroßer Spielplatz für alle kleinen und großen Menschen. Familien gehen in und um Schorndorf mit kundigen Begleitern auf Entdeckungstour durch den Wald, in der Stadt lockt eine Spielblume in den Stadtpark. Dort wartet auch ein »Klanggarten« mit Experimentierstationen der Forscherfabrik rund ums Thema »Hören«. Abenteuerlustige Kids können sich auf dem Spielplatz am Fort im Schlosspark treffen. Es geht auf dem »Weg der Familie« durch die Stadt oder auf einem Esel hoch auf den wunderschönen Grafenberg. Im Grünen Klassenzimmer in der Forscherfabrik und im Freien an der Rems macht Spielen auch so richtig Spaß. Der neue Wasserspielplatz im Sportpark Rems bietet Abenteuer und Erfrischung zugleich. Langeweile gibt es auf der Gartenschau nicht: Man kann die Welt der Bienen kennenlernen oder gleich ein Insektenhotel bauen, an spannenden Erlebnisführungen für die ganze Familie teilnehmen oder mit dem Figurentheater Phönix erleben, was im Moos so alles los ist. Im Stadtpark wird regelmäßig gebastelt und gewerkelt und jeder darf sich seine ganz eigenen Gartenschau-Souvenirs herstellen: Tontopfbienen, Steinkakteen, Fantasietiere oder ein summendes Bienen-Mobile basteln. Und an der Rems geht es mit Keschern, Lupen und Bestimmungskarten auf Expeditionen in die Wasserwelt.

Gemütlich ausklingen lassen kann man einen erlebnisreichen Tag ideal im Schorndorfer Stadtbiergarten. In geselliger Atmosphäre kann man lecker schwäbisch essen, während die Kinder auf dem Spielplatz ihre letzten Energiereserven aktivieren.

Alle Angebote im Internet unter www.remstal.de/schorndorf