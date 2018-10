Thermennächte im November

× Erweitern Foto: Thermen- und Badewelt Sinsheim Badewelt Sinsheim

Besucher der textilfreien Thermennächte erleben an den zwei Freitagen im November ein einzigartiges Musik- und Erlebnisprogramm. Ob Klassik oder ein Mix aus Hits und Evergreens von Pop bis hin zu Salonmusik – entspannte und ruhige Klänge des Streichquartetts Manon Co. stehen im Vordergrund der beiden Abende. Zudem erwartet die Gäste, während ihres Aufenthalts bei 32 Grad unter Palmen, eine Feuershow der Künstlerin Sabrina Wolfram aus Heidelberg. Die ausgebildete Musicaldarstellerin und Choreografin zieht mit einem beeindruckenden Feuerspiel in ihren Bann. Ebenfalls vor Ort: Die Athletinnen des Nationalkaders des Olympiastützpunktes Metropolregion Rhein-Neckar, die den Gästen eine Vorführung im Synchronschwimmen darbieten.

Lange Thermennächte, Fr. 2. und 16.11., ab 17.15 Uhr, Thermen & Badewelt Sinsheim

www.badewelt-sinsheim.de