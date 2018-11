Von Monte Carlo nach Reutlingen

× Erweitern Weihnachtscircus Reutlingen Rene Cassely Jr. in Monte Carlo

Was macht für Sie die Faszination Zirkus aus?

Ich bin mit dem Zirkus aufgewachsen. Seit 80 Jahren ist meine Familie in der Welt der Manegen zu Hause. Ich selbst stehe seit meinem zehnten Lebensjahr vor Publikum. In dieser Zeit habe ich unglaubliche Momente von Moskau bis Madrid erlebt, die ich auf keinen Fall missen möchte. Vor allem die Standing Ovations nach unserem Auftritt beim Internationalen Zirkusfest in Monte Carlo werde ich nie vergessen. Dass der dreifache Salto Mortale meines Sohnes vom Schleuderbrett auf den Rücken eines unserer Elefanten mit dem Goldenen Clown ausgezeichnet wurde, macht mich bis heute sehr stolz.

Eine unglaubliche Tiernummer. Wie lange hat es gedauert sie einzustudieren?

Meine fünf Elefanten haben etwa zwei Jahre gebraucht, um die Nummer auf dem Kasten zu haben. Das sind majestätische Tiere, die einmal Gelerntes ständig wieder abrufen können. Vor allem mein 35jähriger Bulle Mambo, mit dem ich seitdem er zwei Jahre alt war gemeinsam trainiert habe, ist ein guter und zuverlässiger Lerner. Zwischen ihm, meinem Sohn und mir besteht ein absolutes Vertrauensverhältnis, dass eine Grundvoraussetzung ist, so eine Nummer überhaupt zu versuchen. Mein Sohn trainiert natürlich wesentlich intensiver als die Tiere. Er hat eine hochprofessionelle Einstellung und ist immer fleißig bei der Sache. Die Kraft und Balance, die für einen so todesmutigen Sprung benötigt werden, hat er zuletzt bei »Ninja Warrior Germany« unter Beweis stellen können, wo er mit seinem Team den »Magic Monkeys« den Sieg geholt hat. Ich glaube, dass ihm die langjährige Erfahrung in der Manege sehr dabei geholfen hat, ein so fantastisches Ergebnis zu erzielen.

Freuen Sie sich auf die Shows in Reutlingen?

Aber natürlich! Ich hatte schon vor knapp zehn Jahren die Chance mit der Familie Sperlich zu arbeiten, die im Stande ist eine wirklich hochkarätige Show absolut professionell zusammenzustellen. Das ist ihnen auch in diesem Jahr bestens geglückt. Dazu kommt, dass meine Frau und ich uns bis heute an viele freundliche Gespräche mit Reutlinger Zirkusbesuchern erinnern. Ich freue mich darauf, dieser warmherzigen Stadt den Jahreswechsel zu versüßen.

Das Programm im Überblick:

Die Familie Sperlich präsentiert ein hochklassiges Programm. Durch den Abend führt der charmante Moderator Andreas Fischer. Casellys (Dompteurkunst) Zwei preisgekrönte Tier- und Akrobatikshows mit Ponys und Elefanten. X-Clan (Stunts) Eine stylische BMX Stunt Show, die mit viel Individualität und Kreativität die Grenzen der Schwerkraft erforscht. Tony Manduca (Clownerie) Die nostalgische Clownnummer erweckt Sehnsucht nach vergangenen Zeiten. Pellegrini Brothers (Akrobatik) Die vier Brüder Ernaldo, Natale, Ivan und Andrea, Artisten in vierterGeneration, zeigen eine völlig neue Art von Balanceakten und Bodenakrobatik. Super Silva (Luftakrobatik) Eine legendäre Trapeznummer mit gefährlichen Sprüngen und Würfen, Salti und Pirouetten ganz ohne Absicherung Daniel Craven (Magie) Der Illusionist präsentiert einen Ausflug in diefaszinierende Welt der Magie.

Alle Infos und Termine gibt es hier.