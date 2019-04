BIG, Mevlüde Tagun

Wie kommen wir aus dem Stau?

Zu den Hauptverkehrszeiten muss die Taktrate, in der die öffentlichen Verkehrsmittel fahren, erhöht werden. Die Park&Ride-Möglichkeiten müssen stark ausgebaut werden, damit Pendler bzw. Besucher mit dem Bus oder der Bahn in die Innenstadt gelangen können.

Wie soll die Integration gestaltet werden?

Wir sind der Meinung, dass wir kein Integrations- sondern ein Wertschätzungsproblem haben. Die meisten Bürger mit Migrationshintergrund sind hier geboren und aufgewachsen. Die Jugendlichen beherrschen die Deutsche Sprache. Wir sollten das Miteinander fördern und gemeinsame Projekte mit den Vereinen der Bürger mit Migrationshintergrund durchführen.

Wie soll neuer Wohnraum geschaffen werden und wie sollen Mieten bezahlbar bleiben?

Der Bundesrat hat am 15. März die Grundgesetzänderung für Finanzhilfen an die Länder beschlossen. Die Kommunen haben jetzt die Möglichkeit Zuschüsse für Wohnungsbau zu erhalten. Unsere Gemeinde muss diese Gelegenheit nutzen und neue Wohnungen für die Heilbronner bereitstellen. Wir haben alle gemerkt, dass die Wirtschaft es alleine nicht schafft.

Wie steht Ihre Fraktion zum Moschee-Neubau am Berliner Platz?

Der Islam und die muslimischen Mitbürger gehören zu Deutschland. Das muss endlich jeder einsehen. Artikel 4 des Grundgesetzes garantiert die Religionsfreiheit in Deutschland. Moscheen haben für Muslime eine besondere Bedeutung. Das gemeinsame Gebet in einer Moschee hat nach muslimischem Glauben einen höheren Stellenwert als alleine zu beten. Wir befürworten den Neubau der Moschee am Berliner Platz. Die Nachricht an die Muslime wird sein: Ihr seid ein Teil von uns.

Was kann die Politik tun, um Heilbronn für Studierende und junge Familien attraktiv zu machen?

Die hohen Mietpreise hindern viele Studierende und junge Familien daran, sich für Heilbronn zu entscheiden. Senkung der Mietpreise und kostenlose Kitas würde Heilbronn für beide Gruppen noch attraktiver machen.

