Der Kessel kochte

Bei sommerlichen Temperaturen fand von Samstag bis Sonntag das Kessel-Festival auf den Cannstatter Wasen statt. Neben grandiosen Auftritten von Namika oder Max Giesinger war wieder ein breites Rahmenprogramm für Groß und Klein geboten.

So gab es beispielsweise einen Kletterparkur, Pedelecs zum ausprobieren oder eine Hüpfburg mit Sprungturm. Auch das Jugendhaus Stuttgart war mit dem Circus Circuli auf dem Festival vertreten. Eindrucksvoll zeigten die jungen Darsteller, was sie alles gelernt hatten. Besonders fasziniert war das Publikum von einer jungen Seilartistin, die gekonnt ihren Auftritt in luftiger Höhe performte. Der anschließende Mitmach-Circus begeisterte vor allem die kleinen Besucher und bereitete allen Teilnehmenden viel Spaß.

Passend zum »Freibad-Wetter« war im Eingangsbereich ein großes Planschbecken aufgestellt. Dieses wurde von vielen Kleinen, aber auch von großen Besuchern ausgiebig genutzt. Eine etwas trockenere Abkühlung bot ein Eis, welches die Besucher an einem der Stände kostenlos erhielten. Gegen Abend konnten die Besucher bei angenehmen Temperaturen den Klängen der großen und kleinen Bands lauschen. Dabei hatte die kleine Künstlerbühne ihren ganz eigenen Charme und verführte die Besucher zum Tanzen. In einem der Liegestühle konnte man den heißen Festival-Tag gekonnt ausklingen lassen und sich voller Enthusiasmus auf das nächste Jahr freuen.