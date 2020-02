Die Schlüssel zum Erfolg des MTV Allianz Stuttgart: Lazic, Rivers, Samadan

Krystal Rivers, Alexandra Lazic und Martina Samadan haben das Angriffs-, Aufschlags- und Blockspiel von Stuttgarts schönstem Sport auf ein neues Level gehievt. MORITZ hat die Schlüsselspielerinnen des Stuttgarter Erfolges einmal genauer unter die Lupe genommen und zeigt, warum es auf diese Damen beim heißen Saisonendspurt ankommen wird. Ein erster Stresstest beim Champions-League–Kracher gegen das italienische Top-Team A. Carraro Imoco Conegliano steht bereits Anfang März an.

Eine Frau, 37 Punkte. Was Krystal Rivers bei der unglücklichen Pokalfinalniederlage in Mannheim auf den Hallenboden zauberte, war ein absolutes Meisterstück. Obwohl die Stuttgarter Kapitänin im Januar wegen einer Rückenverletzung pausieren musste, führt sie weiterhin vollkommen verdient das MVP-Ranking der Volleyball-Bundesliga an. Ihre enorme Sprunghöhe und extreme Schlaghärte suchen ihresgleichen und bringen jeden Block zum Erzittern. Und das mit einer unglaublichen Konstanz, sodass sie es sogar geschafft hat, die magische fünf Punkte pro Satz Marke zu durchbrechen. Rivers ist der absolute Dreh- und Angelpunkt im Stuttgarter Angriffsspiel, immer anspielbar und um keinen noch so unmöglichen Angriff aus dem Stand verlegen. Aber sie ist keine Alleinunterhalterin.

Neben dem sprungstarken Winterneuzugang Simone Lee, kann sich Rivers in der Offensive vor allem auf die Unterstützung einer Frau verlassen, für die bei jedem Punkt in der heimischen SCHARRena »Hier kommt Alex« von den Toten Hosen erklingt. Vor allem dank ihres bärenstarken Aufschlagsspiels sorgt Alexandra Lazic dafür, dass sich das gegnerische Team auf eine Horrorshow gefasst machen muss. Dank ihrer guten Aufschlagseffizienz sorgt die Schwedin für gehörige Probleme in der gegnerischen Annahme und zählt ihrerseits mit über 120 erzielten Punkten zu den Top 20 Angreiferinnen der Liga.

Bei all der Offensiv-Power darf die Dritte im Bunde nicht fehlen. Martina Samadan ist vielleicht die Spielerinnen der Rückrunde bei Stuttgarts schönstem Sport. Die Vizekapitänin brilliert nicht nur bei ihrer Kernaufgabe, dem Blockspiel, bei dem sie mit 0,84 Blockpunkten pro Satz den Spitzenwert der Liga stellt. Die Kroatin ist auch im Angriff wahnsinnig effizient, mehr als 55 Prozent ihrer Angriffsschläge führen zu einem Punktgewinn. Samadan ist eine der komplettesten Spielerinnen der Liga und ein absoluter Gewinn für Stuttgarts schönsten Sport.

Besonders auf diese drei Stützen wird es Anfang März ankommen, wenn es nicht nur in der Bundesliga in den Schlussspurt um die Play-Off-Plätze geht, sondern auch international die K.O.-Phase beginnt.

Die internationale Losfee hat dabei wohl einen Gefallen an den Stuttgarterinnen gefunden, denn auch in diesem Jahr steht den Schwäbinnen im Viertelfinale wieder eine bärenstarke Mannschaft aus Italien gegenüber. Die Damen des A. Carraro Imoco Conegliano aus der Nähe Venedigs marschierten ungeschlagen durch die Gruppenphase. Dank Angreiferin Paola Egonu, die den Stuttgarterinnen schon im letzten Jahr den Weg fürs Weiterkommen versperrte, und einem Star-Ensemble mit klangvollen Namen, wie Jennifer Gerties oder Joanna Wolosz, ist ein echter Volleyball-Leckerbissen vorprogrammiert. »Für mich ist dieses Los die ‚Kirsche auf der Torte‘ in der aktuellen Champions-League-Saison«, freut sich Sportdirektorin Kim Renkema. »Das Spiel wird ein Highlight und ein tolles Event für unsere Fans.«

Allianz MTV Stuttgart vs. A. Carraro Imoco Conegliano, Mittwoch, 4. März, 19 Uhr, SCHARRena, Stuttgart

