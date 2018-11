JBBL: Alle Antworten zur Relegationsrunde

× Erweitern Porsche Bakesball Akademie

Rund zwei Wochen nach dem Ende der Vorrunde beginnt für den U16-Nachwuchs der Porsche Basketball-Akademie die Regelationsrunde in der Jugend Basketball Bundesliga (JBBL).

Zwei Jahre nach dem letztmaligen Gang in die Relegationsrunde der U16-Bundesliga ist es für die Porsche BBA wieder so weit: Die Mannschaft von Headcoach Ross Jorgusen muss sich über einen Umweg den Klassenerhalt und eine mögliche Postseason-Teilnahme sichern – und hat ist nicht für die Hauptrunde der Jugend Basketball Bundesliga gesetzt. Als viertplatziertes Vorrunden-Team wurde das Erreichen dieser Runde und die damit einhergehende Playoff-Teilnahme um Haaresbreite (verlorener direkter Vergleich gegen Ehingen, 85:87) verpasst.

In der elf Spiele umfassenden Relegationsrunde treffen die Schwaben nun auf die „Leidgenossen“ aus der eigenen Vorrunden-Gruppe (Tübingen, Freiburg, Karlsruhe) und selbige aus Vorrunden-Gruppe 8 (Tornados Franken, Nürnberg, Memmingen, Augsburg). Also auf Mannschaften, die jeweils auf den Plätzen drei bis sieben die Ziellinie überquerten. In die nun neu firmierte Achter-Gruppe nehmen die Klubs jeweils nur ihre „direkten“ Ergebnisse aus der Vorrunde mit. Die drei Partien gegen die Playoff-Teams werden also gestrichen, die drei Ergebnisse gegen die anderen Relegationsmannschaften übernommen.

Pole-Position für die Porsche BBA

Das Leid der knappen Nicht-Qualifikation ist in der Relegationsrunde nun also ein Plus-Faktor. Denn die Porsche BBA geht mit drei Siegen und als Tabellenführer in den neuen Saisonabschnitt. In diesem stehen nun die Rückspiele gegen die Teams der eigenen Vorrunden-Gruppe sowie Hin- und Rückspiele gegen die Teams der Überkreuz-Gruppe auf der Agenda.

Ziel aller acht Teams ist – am Ende der Runde – das Erreichen der ersten beiden Plätze. Denn diese beiden Platzierungen berechtigen ebenfalls noch für die Playoff-Teilnahme und sichern zudem den (vorzeitigen) Klassenerhalt. Die dritt- bis achtplatzierten Mannschaften müssen sich in die Playdowns beweisen.

Obwohl die U16-Jungs der Porsche BBA, wie oben erwähnt, als Tabellenführer in die Relegationsrunde starten und als einer der heißen Postseason-Anwärter gelten, dürfen sie die Konstellation in den kommenden Wochen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn mit den Tornados Franken, Nürnberg, Memmingen und Tübingen sitzen gleich vier Programme den Barockstädtern mit einer 2:1-Bilanz im Nacken. Unter anderem die Tübinger zeigten im ersten Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit (85:77 OT), dass sie mindestens auf Augenhöhe agieren und Ludwigsburg das Leben schwer machen können. Das bayerisch-fränkische Trio ist mindestens genauso stark einzuschätzen und hat die Playoff-Hoffnungen ebenfalls noch nicht aufgegeben.

Für Freiburg, Augsburg und Karlsruhe, die mit einem respektive null Siegen am Tabellenende um den Anschluss ringen, geht es vorerst „nur“ um eine möglichst gute Platzierung für die am Horizont herannahenden Playdowns. Doch auch dieses Trio könnte am Ende der entscheidende Stolperstein sein – Vorsicht ist in jedem Spiel geboten.

Übernommene Ergebnisse

USC Freiburg vs. Porsche BBA 46:58

Porsche BBA vs. PS Karlsruhe LIONS 91:61

Porsche BBA vs. Young Tigers Tübingen 85:77

Termine

11.2018, 12:30 Uhr: Young Tigers Tübingen vs. Porsche BBA

12.2018, 12:30 Uhr: Porsche BBA Ludwigsburg vs. BBU Allgäu Memmingen

12.2018, 13:30 Uhr: baramundi basketball akademie Augsburg vs. Porsche BBA

12.2018, 12:30 Uhr: Porsche BBA vs. Nürnberg Falcons BC

01.2019, 12:30 Uhr: Tornados Franken vs. Porsche BBA

01.2019, n.n.: Porsche BBA vs. USC Freiburg

01.2019, 12:30 Uhr: BBU Allgäu Memmingen vs. Porsche BBA

02.2019, 12:30 Uhr: Porsche BBA vs. baramundi basketball akademie Augsburg

02.2019, 12:30 Uhr: Nürnberg Falcons BC vs. Porsche BBA

02.2019, 12:30 Uhr: Porsche BBA vs. Tornados Franken

02.2019, 12:30 Uhr: PS Karlsruhe LIONS vs. Porsche BBA

Tabelle, Stand 21.11.2018

# /// Team /// Spiele /// Siege /// Niederlagen /// Punkte /// Korbdifferenz

1 /// Porsche BBA /// 3 /// 3 /// 0 /// 6 /// 50

2 /// Tornados Franken /// 3 /// 2 /// 1 /// 4 /// 10 ///

3 /// Nürnberg Falcons BC /// 3 ///2 /// 1 /// 4 /// 20

4 /// BBU Allgäu Memmingen /// 3 /// 2 /// 1 /// 4 /// 10

5 /// Young Tigers Tübingen /// 3 /// 2 /// 1 /// 4 /// 47

6 /// USC Freiburg /// 3 /// 1 /// 2 /// 2 /// -41

7 /// baramundi basketball akademie Augsburg /// 3 /// 0 /// 3 /// 0 /// -40

8 /// PS Karlsruhe LIONS /// 3 /// 0 /// 3 /// 0 /// -56