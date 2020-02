MHP-Riesen Top-Scorer Khadeen Carrington im Interview

Khadeen Carrington ist eine der tragenden Säulen bei den MHP RIESEN. Der 24-jährige Point Guard war im vergangenen Kalenderjahr der beste Punktesammler der Basketball-Bundesliga. Dabei überzeugt er aber nicht nur regelmäßig mit seinen statistischen Werten, sondern auch mit enormer Athletik und Schnelligkeit. Im MORITZ-Interview zieht der 1,93 Meter große RIESE eine positive Halbzeit-Bilanz der laufenden Saison.

Ein guter Tag beginnt für Dich …

... damit, dass ich früh aufstehe, bete und damit den Fokus für mich und die anstehenden Stunden festsetze.

Erinnerst Du Dich noch an das allererste Mal, als Du Basketball gespielt hast?

Ja, natürlich erinnere ich mich daran! Ich war acht Jahre alt und habe erstmals bei uns im Community Center Basketball gespielt.

Wer war damals dein Idol und ist für Dich der beste Spieler aller Zeiten?

Die Spieler, zu denen ich aufgeblickt habe, als ich angefangen habe, waren Dwayne Wade und Allen Iverson. Der für mich größte Spieler aller Zeiten ist aber zweifelsohne Michal Jordan.

Was macht für Dich den Reiz aus, in der Basketball-Bundesliga und bei den MHP RIESEN zu spielen?

Die Atmosphäre in der MHPArena ist der absolute Wahnsinn! Die Fans geben uns bei jedem Spiel einen immensen Heimvorteil! Generell macht aber nicht nur das Spielen in Ludwigsburg, sondern auch das Spielen in der easyCredit BBL großen Spaß. Der Wettbewerb ist hochklassig, die Gegner gut.

Halbzeit-Bilanz: wie fällt dein persönliches Fazit der Saison bis hierher aus?

Ich denke, dass wir uns bis dato in eine sehr gute Ausgangslage gebracht haben. Aber es sind noch so viele Spiele zu absolvieren, wir sollten also nicht allzu glücklich über unsere Positionierung sein und uns zurücklehnen.

Deine Ziele für diese Saison: Play-Offs? Finals? Vielleicht gar die Meisterschaft?

Mein Ziel ist es, immer, die Meisterschaft zu gewinnen! Ich weiß, dass es auf diesem Weg noch viel zu tun gibt und extrem viel Arbeit vor uns liegt. Aber ich bin überzeugt davon, dass der Titel möglich ist.

Hast Du in Ludwigsburg einen Lieblingsplatz, an dem Du gerne deine Freizeit verbringst?

Einen wirklichen Lieblingsort habe ich nicht, nein. Ich mag es in verschiedenen Restaurants zu sein, unterschiedliche Gerichte auszuprobieren – denn ich bin wirklich ein essensverrückter Mensch.

Hast Du auch schon mal schwäbische Spezialitäten wie beispielsweise »Maultaschen« probiert?

Nicht wirklich, nein – und das ist echt schade. Bevor die Saison endet, muss ich das unbedingt noch machen. Hoffentlich ergibt sich bald die Gelegenheit.

MHP RIESEN vs. Crailsheim, So. 15. März, 15 Uhr, MHPArena, Ludwigsburg, Infos und Termine: mhp-riesen-ludwigsburg.de