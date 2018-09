MHP RIESEN starten durch

× Erweitern MHP

Den ersten Tip-Off der neuen Saison gewannen die MHP RIESEN Ludwigsburg traditionell beim Porsche BBA Season Opening in der alt-ehrwürdigen Rundsporthalle. Zum ersten Mal präsentierte sich das neu zusammengestellte Team des Basketball-Bundesligisten dabei seinen Fans. Diese trotzten im September den hochsommerlichen Temperaturen und erschienen zahlreich, um mit den Athleten auf dem Feld munter um die Wette zu schwitzen.

Großer Applaus brandete bei den Fans bei der Vorstellung von Publikumsliebling Adam Waleskowski auf – neben David McCray einer der wenigen im Kader aus der Vor-Saison verbliebenen Akteure. Headcoach John Patrick hat den Sommer über ein neues schlagkräftiges Team zusammengestellt, das in der Bundesliga, im Pokal und in der Championsleague angreifen möchte. Die Mission lautet dabei, an die guten Leistungen der abgelaufenen Saison anzuknüpfen. Das Erreichen der Final-Fours in Meisterschaft und Championsleague im Vorjahr wecken durchaus Begehrlichkeiten.

Einen positiven Eindruck während der Vorbereitungspartie in der Rundsporthalle gegen den langjährigen Derby-Rivalen Tigers Tübingen (86:57) hinterließ dabei Neuzugang Thomas Wilder. Der 23-Jährige Guard war das letzte Puzzleteil in der Kaderzusammenstellung der MHP RIESEN. Gemeinsam mit Lamont Jones und Konstantin Klein soll er zukünftig den Ballvortrag der Schwaben übernehmen. Gemeinsam mit den weiteren Neuzugängen Kelan Martin und Malcolm Hill spielte Wilder zuletzt in der NBA Summer League im Dress der Utah Jazz. Zuvor war der 1,86 Meter große Mann aus Illinois für die Western Michigan Broncos aktiv – und kam in der Spielzeit 2017/2018 pro Partie auf 18,8 Punkte und 4,4 Assists. An der Seite von Kelan Martin wird der Youngster sicherlich eine Schlüsselrolle in Ludwigsburg übernehmen.