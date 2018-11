Schwaben-Derby mit unterschiedlichen Vorzeichen

× Erweitern Foto. Doris Halba MHP Riesen

Fünfzehnter gegen Vierzehnter, orange-schwarz gegen gelb-schwarz, Ulm gegen Ludwigsburg: Das Schwaben-Derby der easyCredit Basketball Bundesliga steht an – und elektrisiert, ob des Abstiegs des „richtigen“ Derby-Gegners aus Tübingen, die Lager beider Fans. Vor allem hinter der Bande geht es deshalb am Samstag um mehr als zwei Punkte.

Auch wenn beide Mannschaften in den vergangenen Wochen nicht an ihr Leistungsmaximum kamen, sind die Rollen vor dem Sprungball klar verteilt sein: Ulm, das in der vergangenen Spielzeit zu den Negativüberraschungen der Liga zählte, hat sich zuletzt mehr und mehr gefangen, am Mittwoch EuroCup-Favorit Roter Stern Belgrad 95:80 bezwungen und damit die Chance auf das Weiterkommen erheblich gesteigert. Die Moral in der Mansnchaft ist gut, obwohl die Ergebnisse, ob des schweren Auftaktprogramms, mehrfach ausblieben. Die Donaustädter befinden sich entsprechend im Aufwind.

Wiedersehen mit Dwayne Evans und Bogdan Radosavljevic

Bei den morgigen Gästen ist die Moral derweil ebenfalls nicht schlecht, aufgrund der zweistelligen Niederlagen-Serie aber keinesfalls rosig. Zu schwer wiegt das abermalige Verspielen des Sieges in Ventspils (92:93), zu sehr der mehrfach selbst verursachte Genickschlag. Dennoch steckt deshalb keiner der beteiligten Akteure den Kopf in den Sand. Vielmehr möchte man es nun erst recht allen zeigen und am liebsten die Ulmer im prestigeträchtigen Schwaben-Derby überraschen.

Wie bereits in der Vergangenheit (ewige Bilanz: Ludwigsburg: 18 Siege, Ulm: 13) ist die Reise in die Neu-Ulmer ratiopharm arena dabei keine leichte. Denn vor eigener Kulisse sind die Ost-Württemberger zumeist eine Macht und können sich auf den Rückhalt ihrer Anhängerschaft verlassen. Auch am kommenden Samstag wird die Halle, aller Voraussicht nach, ausverkauft sein. Besonders motiviert sind aber nicht nur die Fans beider Seiten, sondern auch zwei Ulmer-Neuzugänge: Dwayne Evans wechselte im vergangenen Sommer zu deutlich verbesserten Bezügen von der MHPArena in die ratiopharm arena. Bogdan Radosavljevic ging selbigen Weg, aus anderen Beweggründen, vor circa zwei Wochen. Am Donau-Ufer präsentiert sich der 25-Jährige verbessert und markierte in den ersten beiden Spielen im orange-schwarzen Jersey Saisonbestwerte (7.0 PpS, 3.5 RpS).

Veritable Leistungsträger sind im Team von Headcoach Thorsten Leibenath aktuell aber dennoch andere Akteure: Neben Allrounder Evans (10.6 PpS, 7.0 RpS) sind dies allen voran die beiden Guards Javonte Green (13.0 PpS, 4.5 RpS) und Patrick Miller (12.6 PpS, 7.0 ApS). Die US-Amerikaner lassen mit ihrer athletischen und teils spektakulären Spielweise die Herzen der eigenen Fans höher schlagen – und finden sich regelmäßig in den Highlight-Tapes der easyCredit BBL wieder.

Bei den MHP RIESEN Ludwigsburg schlottern davor aber dennoch niemandem die Knie. Denn die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass das Team sich vor keiner Mannschaft verstecken muss und erst recht in lautstarken Auswärtshallen zu überzeugen weiß. Um die mitreisende Fan-Hundertschaft zu beglücken und die eigene Krise zu beenden, wäre der Derby-Sieg selbstredend Gold wert.