Der Sommer unter Palmen

Feiner Sand unter den Füßen, die Sonne im Gesicht – der Sandstrand »Paradies Beach« erwartet die Gäste in diesem Sommer wieder direkt am Thermensee. Ob kühle Getränke an der Strandbar, Erfrischung in den Außenpools, ein schattiges Plätzchen unter den Südseepalmen oder Entspannung pur in den Hängematten oder beim sanften Schaukeln – all das macht die Thermen & Badewelt Sinsheim zu einem der begehrten Sommerziele in der Region. Eine Auszeit auf der Sonneninsel auf dem Holzsteg direkt über dem Natursee, in einem der Himmelbetten oder Bambus Lounges bietet das ganz besondere Erlebnis. Im Sommer bieten das Palmenparadies und die Vitaltherme & Sauna besondere Momente der Erholung. Wenn die auffahrbaren Cabrio-Dächer geöffnet sind, jeden Sonnenstrahl einfangen und für die frische Brise sorgen, entsteht ein außergewöhnliches Open-Air-Erlebnis.

Am 15. Juli 2022 feiert die Thermen & Badewelt Sinsheim ihren »Sommernachtstraum« mit einem großen Musik- und Showprogramm mit Zauberkunst, Glitzertattoos und Feuershow. In Kooperation mit Radio Regenbogen präsentiert die Therme ab 17 Uhr u.a. den Top-Act »Marquess«, die mit ihren Sommerhitklassikern für Stimmung sorgen werden. Kühle Getränke und fruchtige Cocktails an der Beach Bar, Erfrischung in den Außenpools und dabei starke Sounds – dieser »Sommernachtstraum« verzaubert die Thermen & Badewelt.

Zu einer Auszeit unter Palmen, die Füße im feinen weißen Sand, einen fruchtigen Cocktail in der Hand, gehört auch die richtige Musik. Daher präsentiert die Thermen & Badewelt Sinsheim ab Juni 2022 den »Acoustic Summer«. Dienstags lauschen die Gäste ab 16 Uhr der entspannenden Gitarrenmusik am Paradise Beach – auf einer bequemen Hängematte, mit Freunden an der Strandbar oder direkt vom Pool aus. Der Künstler »listen2neo« & Friends überträgt die Summer Vibes in warme, runde Klänge und schafft eine mitreißende Atmosphäre.

Ein stimmungsvolles Showprogramm begleitet den Sommertag unter Palmen jeden dritten Donnerstag im Monat bei »Paradise Moments«. Von 17 bis 22 Uhr erleben die Gäste ein speziell abgestimmtes Show- und Aufgussprogramm mit Live-Musik. Am 21. Juli sorgt die Band „Groovelounge“ für entspannte Loungemusik. Der Diabolo-Künstler Jonas Kerner begeistert mit einer spektakulären Diabolo-Show auf der Aquabühne im Palmenparadies. In der Vitaltherme & Sauna dürfen sich die Gäste auf exklusive Eventaufgüsse der Gästebetreuung freuen.

Thermen & Badewelt Sinsheim

Badewelt 1, 74889 Sinsheim

Tel. +49 7261/4028-0

info@badewelt-sinsheim.de

www.badewelt-sinsheim.de

Termine

»Sommernachtstraum«, Fr. 15 Juli, ab 17 Uhr

»Acoustic Summer«, Dienstags, ab 16 Uhr

»Paradise Moments«, jeden dritten Donnerstag, 17-22 Uhr