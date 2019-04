Mehr Parkplätze am Klinikum

× Erweitern SLK-Kliniken Das neue Parkhaus am SLK-Klinikum am Gesundbrunnen wird eröffnet: (v.l.n.r.) Thomas Uetz, Eric von Sichartshofen (beide Goldbeck GmbH); Michael Knüppel (Kaufmännischer Direktor, Klinikum am Gesundbrunnen), Tanja Ziegler (Blutspenderin aus Gundelsheim), Harry Mergel (Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn), Dr. Astrid Stäps (Leitende Ärztin Transfusionsmedizin und Blutbank), Roland Gränitz (Objektleiter Stadtwerke Heilbronn)

Im Beisein von Oberbürgermeister Harry Mergel wurde am 29. März 2019 das neue Parkhaus am Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn eröffnet.

„Die Eröffnung des neuen Parkhauses verbessert die Parksituation für Patienten, Besucher und SLK-Mitarbeiter spürbar“, freute sich Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel, am Freitag, 29. März 2019, als er den Startschuss für die Parkhauseröffnung gab. Dennoch handle es sich nur um einen wichtigen Zwischenschritt. Mergel appelliert, auch die angebotenen dezentralen Parkplätze zu nutzen. 720 neue Parkplätze, die jeweils 2,50 Meter breit sind, sowie einen Aufzug bietet das neue Parkhaus am Klinikum am Gesundbrunnen. Ladestationen für Elektroautos sind vorbereitet und werden in den kommenden Wochen installiert.

Als Erste fuhr Tanja Ziegler, langjährige Blutspenderin aus Gundelsheim, in das neue Parkhaus ein. Sie erhielt von OB Mergel einen Blumenstrauß. „Wir hoffen, dass sich die Anzahl der Blutspender nun auch wieder erhöhen wird“, sagt Dr. Astrid Stäps, leitende Ärztin der Transfusionsmedizin und Blutbank. „Die Spender kommen teilweise vor der Arbeit oder in der Mittagspause ans Klinikum. Durch die verbesserte Parksituation reduziert sich für sie der Zeitaufwand.“ Zusätzlich zu den 720 Parkplätzen des neuen Parkhauses stehen weitere 80 Stellplätze wieder zur Verfügung, die für die Bauzeit gesperrt waren.

Im nächsten Schritt wird das bisherige Parkhaus mit 400 Stellplätzen im Juli 2019 geschlossen und rückgebaut. An seiner Stelle entsteht bis Juni 2020 ein modernes Parkhaus mit 500 Stellplätzen und zeitgemäßer Infrastruktur. Während dieser Bauzeit von Juli 2019 bis Juni 2020 stehen insgesamt 1.400 Parkplätze zur Verfügung, also 400 mehr als bislang. Nächsten Sommer beträgt die Gesamtzahl der verfügbaren Stellplätze rund um das Klinikum am Gesundbrunnen insgesamt 1.900, was einer Verdoppelung gegenüber dem Jahr 2017 entspricht.