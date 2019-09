Das Welcome Center Heilbronn-Franken hat Grund zum Feiern!

Anlässlich seines fünfjährigen Bestehens lädt das Welcome Center Heilbronn-Franken am 26. September 2019 zu einer ungezwungenen Feier in die Innovationsfabrik Heilbronn ein.

Das Welcome Center Heilbronn-Franken hat sich als Anlaufstelle für internationale Fachkräfte und Unternehmen etabliert. Seit nunmehr fünf Jahren berät es zu Fragen rund um die Themen Leben und Arbeiten in der Region Heilbronn-Franken und zur Einstellung internationaler Mitarbeiter. In einer Vielzahl von Veranstaltungen wurden Brücken für den Arbeitsmarkteinstieg gebaut und das Thema Willkommenskultur weiterentwickelt.

Gemeinsam mit Unterstützern und Wegbereitern, Netzwerkpartnern, beratenen Fachkräften und Unternehmen, ehemaligen Kollegen und weiteren Interessierten, wird sowohl auf die letzten fünf Jahre zurückgeblickt, als auch nach vorne auf die im Juli 2019 angelaufene, neue Förderperiode. Nach einer kurzen Begrüßung durch Dr. Andreas Schumm, Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH, werden in einem kurzen Film Grußbotschaften und Impressionen aus der Arbeit des Welcome Centers Heilbronn-Franken vorgestellt.

Im Anschluss können sich die Gäste bei Musik der Band RAHÎ an verschiedenen Informationsständen über die Arbeit des Welcome Centers informieren, sich austauschen und den Abend ausklingen lassen.

Wann?

26. September 2019 I 17 Uhr I Begrüßung, im Anschluss Live-Musik, Information, Austausch Getränke & Snacks

Wo?

Innovationsfabrik Heilbronn, 1. OG