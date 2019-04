SPD, Rainer Hinderer, MdL

× Erweitern Rainer Hinderer

Wie kommen wir aus dem Stau?

Wir wollen einen modernen nachhaltigen Mobilitätsmix, bei dem die einzelnen Verkehrsträger aufeinander abgestimmt sind. Der Ausbau der Radwege muss forciert, die Innenstadt weiter verkehrsberuhigt werden: weniger Parkdruck, kein Durchgangsverkehr. Der ÖPNV muss ausgebaut werden: Liniennetz, Taktzeiten und Pünktlichkeit verbessern. Die SPD fordert »Für 1 Euro durch Heilbronn« – ein 365-Euro- Jahresticket und die Erprobung von kostenlosem ÖPNV an Wochenenden sind unsere Ziele.

Wie soll die Integration gestaltet werden?

Jeder zweite Heilbronner hat eine Zuwanderungsgeschichte und bereichert unsere Gesellschaft. Wir brauchen sie als Fachkräfte. Integration muss früh beginnen: Sprachförderung in Kindergarten und Schule, berufliche Förderung. Gelingende Integration braucht Teilhabe: Integrationsbeirat und -beauftragte machen einen guten Job. Wir wollen, dass sich auch Menschen mit ausländischen Wurzeln in Vereinen, Bezirksbeiräten und im Gemeinderat einbringen.

Wie soll neuer Wohnraum geschaffen werden und wie sollen Mieten bezahlbar bleiben?

Wir wollen zusätzliche Bauflächen ausweisen, hauptsächlich durch Innen-Verdichtung, maßvoll durch Erschließung in den Stadtteilen. Der SPD-Fraktion ist es nach mühsamer Überzeugungsarbeit gelungen, eine flexible Quote für geförderte Wohnungen im Gemeinderat durchzusetzen und damit den Bau von bezahlbaren Mietwohnungen wieder anzukurbeln. Wir achten bei jedem Bauvorhaben von über 12 Wohneinheiten darauf, dass dabei preisgünstige Mietwohnungen gebaut werden.

Wie steht Ihre Fraktion zum Moschee-Neubau am Berliner Platz?

Am Berliner Platz steht bereits seit vielen Jahren eine Moschee in friedlicher Nachbarschaft. Städtebaulich braucht das Areal eine Aufwertung. Es gibt Entwürfe für einen modernen Moscheebau. Konkrete Anträge liegen noch nicht vor und es gilt, für das Vorhaben eine gute Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. Religionsfreiheit hat für die SPD einen hohen Stellenwert und allen, die auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen, soll dieses Recht zuerkannt werden.

Was kann die Politik tun, um Heilbronn für Studierende und junge Familien attraktiv zu machen?

Die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum, der ÖPNV-Ausbau und ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot gehören für uns zu den zentralen kommunalpolitischen Aufgaben. Die SPD hat das Ziel, Gebührenfreiheit in der Kindertagesbetreuung von Anfang an als wichtige Entlastung für Familien sicherzustellen.

