Ringen WM in Budapest

Von Samstag, den 20. Oktober bis Sonntag, den 28. Oktober finden in Ungarn die Weltmeisterschaften der Männer und Frauen im Ringen statt. Ausgetragen werden die Wettkämpfe in der Hauptstadt Budapest: so wie bereits in den Jahren 2005 und 2013. Tickets sind online verfügbar: sowohl für die Qualifikationen als auch für die Endkämpfe. Wer für den Deutschen Ringer- Bund an den Start gehen wird, steht noch nicht fest. Die Nominierungen werden erst nach der Junioren-WM bekannt gegeben, bei denen sich Franz Richter eine Bronze Medallie sichern konnte. Auch noch mit von der Partie waren deutsche Ringertalente wie Tino Rettinger, Kevin Lucht, Andrej Ginc und Johannes Deml. Die Goldmedaille bereits in der Tasche hat Elena Brugger, die bei den diesjährigen Studenten-Weltmeisterschaften im brasilianischen Goiania ganz oben auf dem Treppchen stand.

