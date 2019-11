Zwei neue Achterbahnen für den Erlebnispark Tripsdrill zur Saison 2020

Neue Großattraktionen für Tripsdrill – Gerüchte um Erweiterung bestätigt

Bereits im Sommer wurden vor den Toren des Erlebnisparks Tripsdrill Bauzäune errichtet und Baugruben ausgehoben – seither verbreiteten sich Gerüchte, doch verraten wurde seitens der Betreiber bislang noch nichts. Zum Saisonabschluss 2019 folgte nun die offizielle Bestätigung der neuen Baumaßnahmen und die Betreiber des Erlebnisparks geben einen Ausblick auf das kommende Jahr: Gleich zwei neue Fahrgeschäfte sollen 2020 in Betrieb genommen werden.

Zwei weltweit einzigartige Achterbahnen – ein exklusives Konzept für Tripsdrill

Nach Angaben der Betreiber wird der beliebte Erlebnispark um zwei weltweit einzigartige Attraktionen erweitert. Das Gesamtkonzept, das zwei Achterbahnen in einer Doppelanlage kombiniert, wurde von der niederländische Firma Vekoma mit Sitz in der Nähe von Roermond eigens für Tripsdrill entwickelt: Beide Fahrgeschäfte werden sich in ihrem Streckenverlauf mehrfach kreuzen und sich gewissermaßen ein Wettrennen liefern.

Famielen-Achterbahn und Hängeachterbahn kreuzen sich mehrfach

Die Familien-Achterbahn des Typs Family Boomerang, befördert ihre Mitfahrer auf einer Streckenlänge von rund 500 Metern mit bis zu 60 km/h auf 22 Meter Höhe. Auf der Achterbahnfahrt geht es nicht nur vorwärts, sondern auch wieder rückwärts bergab.

Wer auf der Suche nach noch mehr Nervenkitzel ist, kommt bei einer Fahrt mit der 30 Meter hohen Hängeachterbahn – ein sogenannter Suspended Thrill Coaster (STC) auf seine Kosten. Darin werden die Fahrgäste auf einer Streckenlänge von rund 800 Metern in unter der Schiene hängenden Sitzen auf bis zu 80 km/h beschleunigt. Die Tripsdrill-Betreiber versprechen rasanten Spaß mit gleich vier Überschlägen. Das Modell handle sich um einen bisher weltweit einzigartigen Prototypen, der in Tripsdrill erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werde.