Saisoneröffnung im Hohenloher Freilandmuseum

Am Freitag, 15. März 2024 beginnt um 10 Uhr die diesjährige Saison im Hohenloher Freilandmuseum.

Die historischen Gebäude des Freilandmuseums, die Ausstellungen und das Gelände sind aus dem Winterschlaf geführt worden und warten darauf, wieder für die Besucherinnen und Besucher da zu sein. An diesem ersten Tag der Saison sind alle Interessierten zu einer kostenlosen offenen Führung eingeladen, Beginn 14 Uhr, Ende 16 Uhr.

Am Sonntag, 17. März, gibt es eine ganze Reihe von Anlässen für einen Museumsbesuch: es wird der beliebte „Tag des alten Handwerks“ begangen, bei dem in verschiedenen Gebäuden und Werkstätten traditionell arbeitenden Handwerkerinnen und Handwerkern bei der Arbeit zugeschaut werden kann, Erläuterungen werden gegeben, Fragen beantwortet. Die Schnapsbrennerei wird in Betrieb sein und es heißt wieder einmal „Kochen in alten Küchen“. Dazu werden alte Herde angefeuert und Speisen wie zu Urgroßmutters Zeiten zubereitet. Dabei stehen oft nur mündlich überlieferte Gerichte im Mittelpunkt. Der Jahreszeit entsprechend werden traditionelle, regionale Köstlichkeiten zubereitet. Es darf nicht nur zugeschaut und nachgefragt, sondern auch fleißig probiert werden. Wer die vorgeführten Gerichte nachkochen möchte, erhält die Rezepte vor Ort!

Das Backhaus aus Beilstein wird ebenfalls in Betrieb genommen, frisches Museumsbrot ist ab 12 Uhr im Museumslädle erhältlich. Um 14.30 Uhr beginnt ein offener Themenrundgang zur Kindheit auf dem Land. Wie haben die Kinder gelebt, was waren ihre Aufgaben und wie haben sie gespielt? Wie sah eine Schule aus und was wurde im Unterricht gelernt? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt. Die Besenwirtschaft im Weinbauerndorf und die Museumsgaststätte „Zum roten Ochsen“ laden zum Verweilen und Rasten bei regionaltypischen, traditionellen Spezialitäten ein.

Mehr Infos unter www.wackershofen.de