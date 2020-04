Corona Virus: Der 16. April in Reutlingen, Tübingen und Esslingen

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Reutlingen, Tübingen und Esslingen wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen. MORITZ gibt einen Überblick über die Entwicklungen am Donnerstag, den 16. April.

Aktuelles aus den Regionen

16. April 11.13 Uhr

Theaterpremiere auf Youtube

Um die Zeit bis der Vorhang wieder hochgeht etwas angenehmer zu gestalten, stellen das Landestheater Tübingen die Inszenierung von "Palmer - Zur Liebe verdammt fürs Schwabenland" als freiverfügbares Streamingangebot zur Verfügung.

Helmut Palmer (1930-2004), berühmt-berüchtigt als der „Remstal-Rebell“, machte seit den 1950er Jahren im Schwabenland Furore mit seinem Kampf für den richtigen Obstbaumschnitt, gegen Behördenwillkür und Beamtentum in der Politik, für direkte Demokratie und gegen das Vergessen der NS-Verbrechen. Dabei ging er schonungslos gegen sich und andere zu Werke, was ihm etliche Gerichtsverfahren und einige Gefängnisaufenthalte eintrug. Seine knapp 300 Wahlkämpfe in Bürgermeister-, Landtags- und Bundestagswahlen gingen auf Kosten seiner Familie und Freunde, er verlor dabei fast sein gesamtes, mit dem Obsthandel erwirtschaftetes Vermögen. Dennoch verfolgte er radikal seinen eigenen Weg, ohne dafür jemals wirklich belohnt zu werden.

„Palmer – Zur Liebe verdammt fürs Schwabenland“ will den Remstal-Rebellen in allen seinen Facetten zeigen: den begnadeten Redner, den verbohrten Sturkopf, den überzeugten Kämpfer gegen Parteiensumpf und Proporz, den Aktionisten, Querdenker, Nestbeschmutzer und ersten Wutbürger. Vier Schauspieler verkörpern mit Puppen Helmut Palmer und erzählen singend seinen leidenschaftlichen Lebensmonolog – tragisch, komisch, unterhaltsam, anarchisch und mutig. Eine neue Form des politischen Theaters, die das Phänomen Palmer in seiner Widersprüchlichkeit, Sperrigkeit und Kraft zu bewahren versucht.

Die Inszernierung ist ab Freitag den 17. April um 20 Uhr auf Youtube verfügbar.

Fallzahlen nach Landkreisen:

Tübingen: 1104 Fälle, 24 Todesfälle Inzidenzen der letzten 7 Tage / 100.000 Einwohner 34,3

Reutlingen: 1128 Fälle, 15 Todesfälle Inzidenzen der letzten 7 Tage / 100.000 Einwohner 107,4

Esslingen: 1437 Fälle, 48 Todesfälle Inzidenzen der letzten 7 Tage / 100.000 Einwohner 33,7

(Stand 16. April, 0 Uhr, Datenquelle: Robert Koch Institut)

Wer Symptome hat, soll nicht in eine Praxis gehen oder eigenmächtig zu einer Abstrichstelle fahren, sondern beim Hausarzt anrufen. Bestehen keine unmittelbaren Krankheitszeichen, kann auch die Nummer des Bürgertelefons gewählt werden. Bürgertelefone: Kreis Reutlingen Tel. 07121- 480 43 99, werktags von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 8 bis 16 Uhr Kreis Tübingen 07071- 20 73 600, täglich von 8 bis 18 Uhr