Aktuelle Herausforderungen wie die Digitalisierung schaffen neue Berufsbilder. Die Hochschulen reagieren darauf mit neuen Studienangeboten. Jeder dritte neue Studiengang weist eine englischsprachige Bezeichnung auf – eine Entwicklung, die den Markt mit weltweit agierenden Unternehmen und ein hohes Maß an Internationalisierung widerspiegelt. Die Hochschule Aalen hat ebenfalls zwei neue Angebote im Portfolio: User Experience und Technical

Content Creation. Doch was verbirgt sich dahinter? Und was hat das mit Bananen und Granatäpfeln zu tun?

Soll es die grüne, die gelbe oder die braune Banane sein? Bananen sind einfach gestrickt. Wir wissen, welche Banane wir wann essen können. Sie lässt sich ohne Hilfsmittel leicht schälen, bringt ihren eigenen Griff mit und hinterlässt keine schmierigen Hände.

Das ist aber noch nicht alles:

Bananen haben einen besondershohen Wert an Tryptophan, einer Aminosäure, die dabei hilft, den glücklich machenden Botenstoff Serotonin zu bilden. Ein rundum intuitives, glücklich machendes Produkt also. Noch einfacher nutzbar und genussvoller geht es nicht.

Im Studienangebot User Experience lernen die Studierenden genau das: Wie gestalte ich ein Produkt so, dass ein Mensch es intuitiv nutzen kann und viel Spaß daran hat?

Was steckt unter der Schale eines Granatapfels? Können wir in einen Granatapfel einfach hineinbeißen wie in einen roten Apfel? Wenn nicht, wie kommen wir an das Innere heran? Ohne Anleitung wird das eine zeitintensive und sehr klebrige Angelegenheit. Was jedoch ist die Lösung?

Technical Content Creators kennen sie und kommunizieren komplexe Sachverhalte leicht verständlich, zum Beispiel mittels Videos.

User Experience und Technical Content Creation bieten spannende Möglichkeiten, im Berufsleben aktiv an neuen Entwicklungen mitzuwirken und am technischen Fortschritt teilzuhaben – mit einer breit gefächerten Perspektive hinsichtlich Spezialisierung und Weiterentwicklung.

× Erweitern Hochschule Aalen

Hochschule Aalen, Beethovenstraße 1, 73430 Aalen

Ansprechpartnerin:

Prof. Dr. Constance Richter

Constance.Richter@hs-aalen.de

www.hs-aalen.de/person/constance-richter