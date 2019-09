Wer neue Lebenswelten kennenlernen, dabei etwas Sinnvolles tun und damit auch noch eine Karriere mit einer spannenden Lebensperspektive starten möchte, ist in der Paulinenpflege Winnenden genau richtig. Die Paulinenpflege bietet für einen Karriere-Start in der Metropolregion Stuttgart viele Möglichkeiten an: Bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder im Bundesfreiwilligendienst können wertvolle Erfahrungen in sozialen Berufen gesammelt werden.

Die Paulinenpflege bildet in den Berufen Heilerziehungspflegeassistenz, Heilerziehungspflege, Arbeitserziehung, Altenpflege sowie Jugend- und Heimerziehung aus.

Außerdem können hier die Praxisphasen eines Dualen Hochschulstudiums in Sozialer Arbeit oder Wirtschaftsinformatik absolviert werden. Fachhochschul-Studierende können in der Paulinenpflege ihr Praxissemester leisten.

In den verschiedenen Fachbereichen und auf unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern der Paulinenpflege Winnenden gibt es viele interessante Einsatzmöglichkeiten.

Lust auf eine Karriere?

Dann durchstarten und bewerben: www.karriere.paulinenpflege.de!

Paulinenpflege Winnenden

Personalabteilung,

Fon: 07195/695-1138

personal@paulinenpflege.de

www.karriere.paulinenpflege.de