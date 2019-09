Schnaithmann – Partner der Besten

Schnaithmann Maschinenbau GmbH ist Systemlieferant für Automatisierungstechnik und stellt in Remshalden in der Nähe von Stuttgart Transfer- und Montageanlagen für Automations-, Montage-, Materialfluss- und Handhabungsaufgaben her. Das 1985 von Karl Schnaithmann gegründete Unternehmen hat rund 270 Mitarbeiter, darunter 44 Auszubildende. Mit einer Exportquote von 50 Prozent beliefert Schnaithmann Kunden in aller Welt. Der Stammsitz in Remshalden liegt wunderschön auf der Sonnenseite des Remstals.

Der inhabergeführte Betrieb bietet ein flexibles Arbeiten an modern ausgestatteten Arbeitsplätzen an. Zahlreiche Benefits, wie ein Masseur, ein eigener Betriebsarzt, oder firmeneigene E-Bikes, sorgen für ein offenes, persönliches und warmes

Betriebsklima. Im Bereich Sondermaschinenbau sucht das Unternehmen nach einem SPS-Programmierer/ Inbetriebnehmer (m/w/d). Eine Position, die wichtige und spannende Aufgaben im Bereich der Programmierung von Anlagen in der Automatisierungstechnik übernimmt. Die Stelle bietet ein hohes Maß an Eigenverantwortung, viel Kontakt zu namhaften nationalen und internationalen Geschäftskunden, sowie die Möglichkeit zur effiziente Realisierung von Programmierlösungen.

Mitgebracht werden sollte: eine

erfolgreich abgeschlossene elektrotechnische Aus- oder Weiterbildung wie beispielsweise zum Elektroniker; Erfahrung im Sondermaschinenbau; eine sehr gute Kenntnisse mit langjähriger Erfahrung in der Siemens Step7 Programmierung; gute Kenntnisse in der Steuerungstechnik mit Siemens Simatic S7, Siemens TIA Portal und oder Beckhoff und in der Antriebstechnik; sowie eine weltweite Reisebereitschaft.

Schnaithmann Maschinenbau GmbH, Fellbacher Str. 49, 73630 Remshalden

Ansprechpartnerin: Frau Isabel Weindorf, Fon: 07151 9732-175

Bewerbung@schnaithmann.de

www.schnaithmann.de