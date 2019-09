Studieninfotag an der Hochschule Esslingen

Die Hochschule Esslingen lädt am Mittwoch, 20. November, ab 9 Uhr, zum Studieninfotag für Schülerinnen und Schüler ein. Angeboten werden Schnuppervorlesungen, Vorträge und Führungen durch die Labore. Studierende, Professoren und Mitarbeiter informieren über das breite Studienangebot, über Praxis- und Auslandssemester. Der Studieninformationstag findet an allen drei Standorten der Hochschule statt.

Die Hochschule Esslingen sorgt für die akademische Ausbildung in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Soziales. Die exzellente Lehre kombiniert mit einem hohen Praxisanteil hat höchste Priorität an der Hochschule. Auch in der angewandten Forschung ist die Hoch-schule stark und bietet dank eigener Promotionskollegs den Absolventinnen und Absolventen eine umfassende wissenschaftliche Laufbahn an. Die Hochschule Esslingen ist ein internationaler Campus. Sie bietet Austauschprogramme mit 78 Partnerhochschulen weltweit an. Kein Wunder, dass Esslingen in zahlreichen bundesweiten Rankings immer unter den besten Hochschulen in Deutschland zu finden ist.

× Erweitern Hochschule Esslingen

Studieninformationstag an der Hochschule Esslingen: 20. November,

ab 9 Uhr an 3 Standorten:

Campus Esslingen Stadtmitte, Kanalstraße 33, 73728 Esslingen am Neckar

Campus Flandernstraße, Flandernstraße 101, 73732 Esslingen am Neckar

Campus Göppingen, Robert-Bosch-Straße 1, 73037 Göppingen

hs-esslingen.de