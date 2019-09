Duales Studium am BzG

Hebammen haben einen schweren Stand in Deutschland. Die Bundesrepublik ist Europas Schlusslicht bei der Überführung der Ausbildung auf hochschulisches Niveau. Dabei gilt es bis 2020 eine EU-Richtlinie zur Akademisierung des Hebammenberufes durchzusetzen.

Der Startschuss für die neue Ausbildung fällt in diesem Herbst. Ab Oktober gibt es auch am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Rems-Murr (bzg) die Möglichkeit den dualen Studiengang »Angewandte Hebammenwissenschaft« zu belegen. Dieser umfasst zum einen die klassische Hebammenausbildung in den Rems-Murr-Kliniken und zum anderen das Studium an der DHBW Stuttgart.

Ziel der Ausbildung ist es, eine hohe fachliche Qualifikation zu vermitteln. Im Theorieteil der dreijährigen Ausbildung stehen Inhalte aus Medizin und Pflege, aber auch rechtliche Grundlagen oder Psychologie auf dem Lehrplan.

Die praktische Ausbildung findet in verschiedenen Bereichen der Gynäkologie und Geburtshilfe an den Rems-Murr-Kliniken in Winnenden und Schorndorf statt. Im zweiten Ausbildungsjahr beginnt das Studium an der DHBW Stuttgart. Hier erlangen die Absolventinnen und Absolventen umfassende Kompetenzen mit einem hohen Bezug zur Praxis. Innerhalb von vier Jahren erwerben die Absolventinnen und Absolventen des ausbildungsintegrierenden Studiums zwei Abschlüsse: das Staatsexamen Hebamme/Entbindungspfleger und den Bachelor of Science. Nach Abschluss des Studiums stehen den Absolventen alle Türen für eine gute berufliche Zukunft offen.

Sowohl eine Anschlussbeschäftigung in den Kreißsäle und Mutter-Kind-Stationen der Rems-Murr-Kliniken, als auch in Geburtshäusern oder als freiberufliche Hebamme ist möglich.

× Erweitern Rems-Murr Kliniken

Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Rems-Murr gGmbH,

Linsenhalde 11, 71364 Winnenden, Fon: 07195-906770

Alle Infos zur Hebammenausbildung: www.bzg-rm.de