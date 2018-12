Klinikum am Weissenhof - Ausgezeichnet im Gesundheitswesen

× Erweitern Klinikum Weissenhof

Das Klinikum am Weissenhof, Zentrum für Psychiatrie Weinsberg, ist eine Facheinrichtung für die psychiatrische-psychotherapeutische und psychosomatische Behandlung psychisch kranker Menschen in der Region Heilbronn-Franken. An den sechs Standorten Weinsberg, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Winnenden und in Ludwigsburg bieten unsere Fachgebiete wohnortnah stationäre, tagesklinische und ambulante Beratungs-, Behandlungs und Therapieangebote. Jährlich werden hier über 13 000 Patienten aller Altersgruppen stationär, teilstationär und ambulant behandelt. Mit rund 1450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört das Klinikum zu den größten Arbeitgebern im Raum Heilbronn. Als eines der Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg und einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region stehen wir für Vielfalt, Sicherheit, Nähe und eine stetige Weiterentwicklung. Das Klinikum am Weissenhof bietet attraktive Arbeitsplätze, berufliche Perspektiven, umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie individuelle Angebote im Bereich Work-Life- Balance. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehört zu den wichtigsten Unternehmenswerten. Flexible Arbeitszeitmodelle, Teilzeitarbeitsplätze, Jobsharing, Unterstützung beim Wiedereinstieg ins Berufsleben, betriebliche Kinderbetreuung sowie Sonderurlaub sind für das Klinikum am Weissenhof nicht nur theoretische Ansätze, sondern spielen auch im täglichen Umgang mit den Beschäftigten eine bedeutende Rolle.

× Erweitern Klinikum Weissenhof Das Klinikum bietet modernste Behandlungsangebote in sieben Fachkliniken.

Klinikum am Weissenhof – Zentrum für Psychiatrie

74189 Weinsberg, Fon: 07134-75-0

info@klinikum-weissenhof.de

www.mein-weissenhof.de