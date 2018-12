Nasses Vergnügen im Badezentrum Sindelfingen

× Erweitern Badezentrum Sindelfingen

Ausgezeichnet saunieren – das garantiert das Gütesiegel des Deutschen Saunabundes, mit dem der Wellness-Bereich im Badezentrum Sindelfingen ausgezeichnet wurde. Das Gütesiegel steht für mehr Sicherheit und hohe Qualität beim Saunieren und bietet Saunabesuchern eine gute Orientierung bei der Sauna-Auswahl. Die »Sauna Classic« des Badezentrums ist ein Ort der puren Erholung: In der großzügigen Saunalandschaft findet der Besucher alle klassischen Saunaarten, Tauchbecken und Ruheräume.

Das Badezentrum Sindelfingen bietet aber noch viel mehr: Im Zentrum des nassen Vergnügens steht das einzige überdachte 50-Meter-Sportschwimmbecken in der Region Stuttgart. Beim Schwimmen in der Halle, unter dem größten freitragenden Holzdach Europas, blickt der Badegast durch Panoramascheiben hinaus in die grüne Parklandschaft. Sportliche Schwimmer können somit auch im Winter lange Bahnen in olympischen Wassern ziehen und dabei ein gewisses »Outdoor-Gefühl« erleben. Die Tageskarte für Erwachsene im Hallenbad kostet übrigens nur vier Euro und die zahlreichen Parkplätze sind gebührenfrei.

Badezentrum Sindelfingen

Hohenzollernstraße 23, 71067 Sindelfingen

www.badezentrum.de