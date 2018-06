Französische Tage in Waiblingen

× Erweitern Waiblingen Französische Tage

Vive la France! So lautet das Motto bei den Französischen Tagen vom 14. bis zum 16. Juli 2018 auf dem Waiblinger Marktplatz.

Im Herzen der Stadt Waiblingen werden kühle und erfrischende Sommerweine sowie kulinarische Köstlichkeiten aus Frankreich angeboten. Neu dabei ist in diesem Jahr Björn Bergmann und sein Team vom Restaurant Mille Miglia. Das Café Deli versüßt mit seinen süßen und herzhaften Crêpes den Besuchern den Tag. Die bewährten Maîtres wie die Bäckerei Schöllkopf und Leo´s Fischhalle servieren ihren Gästen Quiche-Lorraine, Flammkuchen und weitere kulinarische Leckerbissen, so dass sich die Gäste auf einen französischen Marktplatz versetzt fühlen.

Das „Weinhäusle“, das vom Innenstadtmarketing Waiblingen e.V. bewirtet wird, erwartet seine Gäste mit einer leckeren Auswahl edler Tropfen. Ob ein prickelnder Champagne Janisson-Baradon oder ein fruchtiger Merlot-Syrah Rosé - es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Sommelier Jörg Stepper hat erneut mit viel Liebe zum Detail ein umfangreiches Angebot an Weinen aus unserem westlichen Nachbarland zusammengestellt, auf das sich die Besucher und Weinliebhaber freuen dürfen. Er selbst steht für jegliche Fragen rund um das Thema Wein zur Verfügung.

Außerdem gibt es ein frisches Kronenbourg Bier aus dem Elsass und für Cocktail-Liebhaber werden französische Besonderheiten angeboten.

Die Öffnungszeiten der Französischen Tage sind am Samstag, 14. Juli, von 19 bis 23 Uhr, am Sonntag, 15. Juli, von 11 bis 23 Uhr und am Montag, 16. Juli, von 11 bis 23 Uhr.

Weitere Informationen finden Sie hier oder auf Facebook.