Hans im Glück Burgergrill: Große Wiederöffnung in Heilbronn

Am Donnerstag, den 13. Dezember 2018 öffnet HANS IM GLÜCK wieder seine Türen in Heilbronn! Vier Wochen lang mussten sich Burgerfans in der Neckarstadt gedulden, jetzt erstrahlt der HANS IM GLÜCK Burgergrill in der Sülmerstraße in neuem Glanz und frischem Design. Unter anderem zieren nun Mooselemente an der Wand sowie Tapeten in hellen Farben den Gastraum des Burgergrills.

Im modernen Birkenwald-Ambiente können sich die Gäste wohlfühlen und leckere Burger, knackige Salate sowie erfrischende Durstlöscher und Cocktails genießen. „Wir freuen uns sehr, unsere Gäste wieder bei uns willkommen zu heißen. Dass unser Burgerkonzept bei den Heilbronnern so gut ankommt, macht uns natürlich besonders stolz“, sagt Franchisepartner Erdjan Terzici. Die Wiederöffnung wird an diesem Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils ab 19 Uhr mit DJ gefeiert.

Unser Tipp für Genießer: Die schönste Zeit des Jahres versüßt aktuell der HANS IM GLÜCK „Winterzauber“ mit saisonalen Gerichten und Durstlöschern. Dazu gehören u.a. der SCHNEEKÖNIG-Burger mit saftigem Rindfleisch, winterlich gewürztem Kirschkompott und mildem Ziegenfrischkäse sowie ein FESTSCHMAUS aus geräucherter Ente und fruchtiger Organgensoße auf gemischtem Salat und Cerealien. Diese und weitere festliche Speisen und Getränke warten während der Wintermonate darauf, probiert zu werden. Jetzt bei HANS IM GLÜCK in Heilbronn entdecken!

Adresse: HANS IM GLÜCK Burgergrill & Bar ∙ Sülmerstraße 44 ∙ 74072 Heilbronn ∙ Reservierung unter heilbronn@hansimglueck-burgergrill.de

www.hansimglueck-burgergrill.de/standort/heilbronn-suelmercity/