Rothaus bringt den Schwarzwald nach Stuttgart

× Erweitern Foto: Colliers International Stuttgart Gerber

Die Tübinger Straße wird im Frühjahr 2019 um eine Attraktion reicher. Die nach Süden ausgerichtete Sonnenterrasse des GERBER bekommt einen namhaften neuen Mieter und wird zur Bühne für eine gastronomische Premiere. Das geplante Rothaus-Brauhaus im GERBER wird die erste Lokalität von Rothaus außerhalb des Stammhauses im Hochschwarzwald sein.

Auf insgesamt 850 Quadratmetern wird ab Frühjahr 2019 das Konzept Brauhaus neu und modern inszeniert. Platz ist innen für rund 250 Gäste und auf der attraktiven Terrasse für bis zu 100 Gäste. Die Innenarchitektur wird die Handschrift des Stuttgarter Büros Blocher Partners tragen. Die Eröffnung von Rothaus im Gerber ist im Frühjahr 2019 geplant. Die Umbaumaßnahmen dazu werden bereits in Kürze im Gerber starten.

Die beiderseitige Freude auf die Kooperation ist gigantisch so gibt sich Christian Rasch -Alleinvorstand der Badische Staatsbrauerei Rothaus AG- überzeugt: „Seit der Eröffnung des GERBERs hat sich das Gerberviertel zu einem der lebendigsten Innenstadtquartiere in Stuttgart entwickelt. Wir fühlen uns mit unserer Heimat, dem Schwarzwald, und Baden-Württemberg seit jeher stark verwurzelt. Daher freuen wir uns sehr darauf, die Erlebniswelt Rothaus bald auch in der Landeshauptstadt zum Leben erwecken zu können.“

Und Peter Fiegle- Geschäftsführer Das Gerber- ergänzt erfreut: „Wir sind sehr glücklich, mit der Brauerei Rothaus unseren Wunschpartner für eine einzigartige Gastronomie gefunden zu haben. Als Stadtkaufhaus mit Charme und Individualität erweitern wir unser Angebot um ein weiteres besonderes und neues Konsumerlebnis in Stuttgart. Mit Rothaus schaffen wir an der Tübinger Straße, der traditionsreichen Brauereimeile von Stuttgart, einen Ort, an dem fast rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche Erlebnis, Spaß und Innovation geboten seinwerden. Ein gastronomisches Highlight für Stuttgart und weit darüber hinaus.“

Die Badische Staatsbrauerei Rothaus

Die Badische Staatsbrauerei Rothaus liegt mitten im Hochschwarzwald auf 1.000 Metern Höhe und ist damit Deutschlands höchstgelegene Brauerei. Bereits seit 1791 wird in Rothaus die Passion für das Bierbrauen gepflegt. Traditionelle Handwerkskunst, das Rothaus-Brauverfahren, beste regionale Rohstoffe sowie kristallklares, weiches Wasser aus sieben eigenen Quellen sind die perfekte Basis für die frischen Qualitätsbiere wie beispielsweise das beliebte Tannenzäpfle.

Das GERBER

Seit der Eröffnung des GERBER hat das Viertel an der Paulinenbrücke und insbesondere die Tübinger Straße einem enormen Zustrom an Stadtbummlern erfahren. Rund um das vielfältige Lebensmittelsortiment im Gerber gruppieren sich zunehmendindividuelle und einzigartige Einzelhandels- und Gastronomiekonzepte. Das GERBER zählt täglich mehr als 25.000 Besucher, die größtenteils zu Fuß, mit dem Rad oder mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln in das Stadtkaufhaus kommen.Die überregionalen Besucher finden in einem der modernsten und komfortabelsten Parkhäuser der Stadt 650 Stellplätze.