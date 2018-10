Würth gehört zu Deutschlands begehrtesten Arbeitgebern

× Erweitern würth Würth Firmenzentrale

Das F.A.Z.-Institut hat die Adolf Würth GmbH & Co. KG im Rahmen der Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber“ in der Branche Großhandel ausgezeichnet. Für die Studie wurden Aussagen zu den 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in 350 Millionen deutschsprachigen Online-Quellen untersucht. Im Mittelpunkt steht die Reputation eines Unternehmens als Arbeitgeber. Vor diesem Hintergrund analysiert und bewertet die Studie Aussagen zu den fünf Reputationsfaktoren Wirtschaftlichkeit, Management, Produkte, Services und Nachhaltigkeit. Basis der Untersuchung sind über 15 Millionen Aussagen aus den Jahren 2015 bis 2018, die identifiziert und den einzelnen Unternehmen zugeordnet wurden.

Über Würth als Arbeitgeber

„Nah. Näher. Würth!“ ist das Leitmotto bei Würth, dem das Unternehmen konsequent folgt. Zum einen, um näher am Kunden und am Marktgeschehen zu sein als jeder Wettbewerber. Zum anderen, weil Nähe zu und unter den Mitarbeitern ein essentieller Bestandteil der Unternehmenskultur ist. Deshalb bietet Würth seinen Mitarbeitern verschiedenste Benefits: von flexiblen Arbeitszeiten, individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten und Karriereprogrammen, einem vielfältigen Kultur- und Gesundheitsangebot bis hin zu zahlreichen Sozialleistungen.

Über die Adolf Würth GmbH & Co. KG

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG ist führender Spezialist für Montage- und Befestigungsmaterial für die professionelle Anwendung. Sie ist das größte Einzelunternehmen der weltweit tätigen Würth-Gruppe.

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG beschäftigt zurzeit deutschlandweit rund 7.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 971 Millionen Euro (einschließlich konzerninterner Umsätze).