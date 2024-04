Klirrende Schwerter, wiehernde Pferde, mutige Ritter, schillernde Gaukler und der Duft von Lagerfeuer in der Luft. Dafür steht das Stauferspektakel in Göppingen, das bereits zum 18. Mal stattfindet. Vom 30. Mai (Fronleichnam) bis 2. Juni dürfen kleine und große Besucher im Stauferpark in die faszinierende Welt des Mittelalters eintauchen. Auf dem mittelalterlichen Markt wird altes Handwerk gefeiert und vorgeführt, so dass die Besucher die Möglichkeit haben, echte Handwerkskunst zu bestaunen. Von Schmieden, Weben, Instrumentenbau, Schnitzerei über Kerzenziehen, Seifensieden, Kettenhemdmachen, Spinnen bis zum Herstellen von Salben und Elixieren ist auf dem Markt alles zu sehen und die kleinen Besucher sind eingeladen mitzuhelfen. Beim Hökerer Salifex können beispielsweise Trinkhörner oder Holzschuhe erworben werden. Mit deftigen mittelalterlichen Sprüchen untermalt er das authentische mittelalterliche Ambiente. Für ein buntes Treiben sorgen außerdem Gaukler, Musikanten und Artisten, Wahrsager, Hexen und weitere Walking Acts Beim täglichen Ritterturnier, kämpft die Reitergruppe, voll gerüstet mit ihren Turnierpferden von den Rittern der Schwarzen Lanze, um Ruhm und Ehre. Spannenden Schwertkampf gibt es von der bekannten Showgruppe Burdyri und den Leitwölfen. Ein Spektakel, dass man sich genauso wenig entgehen lassen sollte, wie das fesselnde Feuerspektakel und Tavernenspiel mit frivolen Geschichten für Erwachsene, erzählt von Suzanna. Für Speis und Trank ist natürlich auch gesorgt: Hirsch- und Wildschweinbraten, Rahmfleck, Grillfackel, Flammkuchen, vegane Köstlichkeiten und viele weitere Leckereien wie ein naturtrübes Bier, Met oder Beerenfruchtweine werden angeboten. Das Kindermitmachprogramm ist vielfältig mit Specksteinwerkstatt, Steinglücksrad, Körbe flechten, Papier schöpfen, Kerzenziehen, Armbrustschießen, Kinder schminken, Kinderbogenschießen, Kinderzirkus mit Andrea und vielem mehr.

Do. 30. Mai bis So. 2. Juni, Do. & Sa. 11 bis 23 Uhr, Fr. 12 bis 23 Uhr, So. 11 bis 19 Uhr, Stauferpark, Göppingen

alle Infos: www.stauferspektakel.de