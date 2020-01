5 Griechische Restaurants in Tübingen und Reutlingen

7

Neckarhalde 14 , 72070 Landkreis Tübingen 07071/24855 Website

In der Traube direkt in der Tübinger Innenstadt erfreuen sich Fans der griechischen Küche bereits seit 1987 an gewohnten Klassikern und schmackhaften Spezialitäten. Das gemütlich eingerichtete Restaurant bietet Platz für bis zu 60 Personen.