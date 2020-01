Die schönsten Parks und Gärten in und um Stuttgart

3

Schlossgärten Stuttgart , 70173 Regierungsbezirk Stuttgart

Ein Paradies für Grünanlagen-Fans! Die beliebten Stuttgarter Schlossgärten schließen sich direkt an den Schlossplatz an und umfassen den oberen, mittleren und unteren Schlossgarten sowie den Akademiegarten. Top: Eckensee, Anlagensee, Café am Nil.